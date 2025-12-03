България

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

3 декември 2025, 06:23
П рез следващото денонощие над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно и главно в следобедните и вечерните часове на места в Западна България ще превали дъжд. По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Източна България. През нощта в западните и централните райони от страната ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините, котловините и по долините на реките ще се образува мъгла.

В сряда

през деня ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между -1 и 4 градуса, по крайбрежието на морето по-високи, а максималните – между 9 и 14 градуса, по-ниски в Северозападна България. В София минималната температура ще бъде около 0 градуса, а максималната – около 8 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо средното за месеца.

В планините

ще бъде предимно облачно и на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1700-1800 метра – сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около -1 градус.

По Черноморието

ще има променлива облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13 и 15 градуса. Температурата на морската вода е 13-15 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите два дни

ще преобладава облачно време, в четвъртък преди обяд на места в низините – с намалена видимост. В четвъртък в източните райони вятърът ще е от изток-югоизток, слаб до умерен. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък ще обхванат по-голямата част от страната.

Има повишена вероятност за значителни по количество валежи – в петък в Югозападна България, а в събота – в Рило-Родопската област и северозападните райони. Минималните температури слабо ще се повишат и в петък ще са между 1 и 6 градуса, по Черноморието до 10-12 градуса, а дневните в петък ще са все още между 11 и 16 градуса, но по-късно през деня с умерен североизточен вятър ще започнат да се понижават.

прогноза за времето валежи температури облачност вятър мъгла планини Черноморие Западна България Източна България
