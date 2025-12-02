Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

„Благодаря, че сте тук и че нашият диалог продължава. Благодаря за предложенията, които ни изпратихте както от страна на работодателите, така и от страна на синдикатите“.

Така министърът на финансите Теменужка Петкова започна срещата със социалните партньори за подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 г., предаде БГНЕС.

На срещата присъстваха и представители на партиите от управляващото мнозинство.

„Направили сме своите разчети, своите анализи. Една съществена част от тези предложения са свързани с мерки в разходната част на бюджета. Мерките на бизнеса са свързани с това да се търси оптимизация на разходите. Синдикатите също предлагат подобни мерки и актуализиране на възнагражденията в определени сектори“, каза Петкова и отбеляза, че на база на анализа и на разговорите от предишната седмица управляващите и социалните партньори са доближили позициите си, като тя е оптимист за постигането на споразумение.

„Днес правителството оттегли бюджета за 2026 г. и бюджетите на НЗОК и на ДОО, подчерта финансовият министър и обави: „Чухме протеста на хората, които излязоха вчера на площада“.

„Трябва да бъде потърсим един балансиран вариант. Сигурна съм, че заедно ще постигнем такъв“, каза Петкова.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев настоя за отпадане на увеличението с 2% на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, отпадане на увеличението на данъка върху дивидентите, отпадане на СУПТО.

„Бизнесът предлага отмяна на автоматизмите. Категорично приветстваме продажбата на неприходоносни и неизползваеми държавни активи“, заяви Радев.

Председателят на Българска стопанска камара (БСК) Добри Митрев каза от своя страна, че енергията на младите вчера би трябвало да се използва и да се отговори на очакванията на българското общество.

„Този дълг ще бъде плащан от поколенията след нас. Вярвам, че сме длъжници на поколенията. Добрите родители не оставят на децата си задължения, добрите родители оставят на децата си наследство“, каза Митрев и призова да се погледне на проблемите на хората като на общи проблеми на цялата държава и „да работим в интерес на цялото общество“.

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров отбеляза, че посоката и очакването е ясно и затова се върви в посока да се намерят решения.

„В балансите, които се търсят в един бюджет, винаги има по-добре защитени интереси и по-слабо защитени интереси на определени групи в обществата“, посочи Димитров и допълни, че никой няма да приеме да се намаляват постигнатите заплати.

„Допълнителни средства могат да бъдат намерени“, категоричен е Димитров. По думите му 15 млн. евро липсват на „БДЖ-Пътнически превози“.

„Очаквайте там недоволство в следващите дни“, предупреди президентът на КНСБ и добави, че „8 млн. евро не стигат на „Български пощи“.

За увеличение на разходите за персонал в системата на НОИ и НЗОК настояха от КТ „Подкрепа“.

Министър Петкова посочи, че това правителство на практика управлява 11 месеца и това, което коментират, е свързано с определени ангажименти. Тя отбеляза и ангажимента на правителството за разходите за отбрана.

„Приемането на България в еврозоната е голям успех за страната ни, който ще има полза за българския бизнес и за гражданите. Правителството успя да възстанови средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Дисбалансите във възнагражденията не са резултат от последните 11 месеца, тук говорим за проблеми, трупани с години. Смятам, че с общи усилия, съобразявайки се с възможностите на бюджета, трябва да търсим консенсус и баланс около възможните решения“, каза финансовият министър.

„В рамките на коалиционния съвет обсъдихме основните мерки, които бизнесът и синдикатите предлагат“, обясни Петкова и съобщи, че коалицията е решила софтуерът за управление на продажбите в търговски обекти да отпадне, въпреки че стойността на тази мярка е 320 млн. евро и тя изсветлява икономиката.

Като изтъкна, че мярката за увеличаване на данъка върху дивидента е оценена на 340 млн. евро, Петков съобщи, че коалицията е взела решение и за нейното отпадане.

Във връзка с осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и увеличаването им с 2-процентни пункта, тя попита дали има съгласие за увеличаване не с 2%, а с 1% или да няма такова.

„Твърда нула“, последва категоричният отговор на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

„Това е една от основните мерки, които Международният валутен фонд (МВФ) предложи“, обърна внимание финансовият министър.

„Без да се увеличават вноските в бъдеще време, това няма как да стане“, заяви и президентът на КНСБ.

Във връзка с максималния осигурителен доход, финансовият министър констатира, че има разминавания в позициите на синдикатите и бизнеса.

„230 млн. евро е стойността на мярката от увеличаването на максималния осигурителен доход така, както беше записано в проектобюджета“, напомни Петкова.

Към обсъждането се присъедини и премиерът Росен Желязков: „Благодаря, че сме всички заедно на тази маса. По-добре късно, отколкото никога. Смисъл от съществуването на което и да е правителство е да съумява да предлага такава финансова рамка, която да отговаря на възможностите на икономиката и на потребностите на обществото. Сигурен съм, че спорът няма да бъде лесно решен. Ние искахме по някакъв начин по-плавно да преминем към 2026 г. Очакванията на обществото са за по-бързи решения. Бихме могли, независимо от това, че времето е малко, да постигнем много“.

„Ще направим много сериозен преглед по отношение на капиталовата програма на министерствата, които имат най-големи капиталови разходи. Ще търсим и други възможности. В рамките на следващите няколко дни ще имаме по голяма готовност да кажем как бихме могли да компенсираме. Тук става дума за реални проекти, които трябва да бъдат реализирани. Трябва да видим от какво ще се лишим,“ добави министър Петкова.