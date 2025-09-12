България

Съдът остави Никола Барбутов и Петър Рафаилов в ареста

Те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция

12 септември 2025, 07:53
Протест на

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев
Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя
Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170
Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Внесоха петия вот на недоверие към правителството
Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят" деца в България
Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

Б ившият заместник - кмет на София Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов остават в ареста. Това постанови в петък Софийският градски съд. Това решение може да се обжалва пред Софийският апелативен съд. В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, предава NOVA.

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин" и „Младост", за да изберат определени фирми като победители в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях. 

В петък в съдебната зала изслушаха пледоарията на защитата на Барбутов и  Рафаилов в лицето на адвокат Ина Лулчева. Това, което стана ясно е, че защитникът  е трябвало да направи два пъти искане за ново разглеждане на мярката за неотклонение. Това се е случило на 15 и на 25 август. Но прокуратурата го е входирала в съда чак на 2 септември. Обяснението било, че Антикорупционната комисия не е дала материалите по делото, въпреки че е задължена да го направи веднага при поискване на държавното обвинение.

Освен това Ина Лулчева обвини разследващите органи, че от момента на задържането на Никола Барбутов и Петър Рафаилов не са свършили в общи линии абсолютно нищо, с изключение на това да разпитат същите свидетели по три или четири пъти - става въпрос за районните кметове на "Люлин" и на "Младост". И двамата в показанията си казват същото, което са обяснили и първия път. А именно, че в разговор са чули, че Никола Барбутов има намерение да извърши това, което прокуратурата определя като престъпна схема, но доказателства това да се е случило няма. 

Прокуратурата подчерта, че няма основание да бъде изменена мярката за неотклонение на Барбутов и Рафаилов и се позова на разпитите, които са извършени. Анализът на показанията на кмета на "Люлин" Георги Тодоров и кмета на "Младост" Ивайло Кукурин показвал, че има намерение на три и повече лица за извършване на престъпление и разпределение на ролите.

Обвинението смята още, че Барбутов и Рафаилов могат да извършат ново престъпление или да повлияят на хода на разследването. Прокуратурата твърди, че двамата са предложили на районните кметове да бъдат назначени точните експерти, които да изготвят документите за потенциален търг по такъв начин, че той да бъде спечелен от фирми, близки до ПП. Те от своя страна да отчетат споменаваните вече 6% към партията и общината.

Прокуратурата счита, че само обосновано предположение е достатъчно, за да останат в ареста  Барбутов и Рафаилов, и няма нужда от категорична яснота, че биха извършили ново престъпление или повлияли на хода на делото. Държавното обвинение призна, че мерките са се гледали с леко забавяне заради КПК, но това било защото към момента на искането на адвокат Лулчева за ново разглеждане на мярката, част материалите били предадени на вещи лица за извършване на експертиза и не били налични. В момента, в който КПК ги е предала, прокуратурата е входирала искането в съда.

Източник: NOVA    
Никола Барбутов Петър Рафаилов съд корупция
12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа
12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък
Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик
Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

