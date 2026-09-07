България

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

Един човек е пострадал при инцидента край Елин Пелин в последния почивен ден около 6 септември; полицията регулира движението

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 2 часа / 7 септември 2026, 16:30
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Д вижението по автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ в посока София вече е напълно възстановено. По-рано през деня пътнотранспортни произшествия затрудниха сериозно трафика по двете ключови направления.

Единият инцидент стана на АМ „Хемус“ около 21-вия километър, в района на община Елин Пелин. Заради катастрофата автомобилите преминаваха временно само през активната лента, а на място екип на „Пътна полиция“ регулираше трафика. При този инцидент има един пострадал, уточниха за БТА от пресцентъра на МВР. Затруднението доведе до образуването на колона от автомобили от няколко километра.

Двете катастрофи допълнително натовариха движението в последния от трите почивни дни около 6 септември, когато много хора се прибират към столицата. Засилен трафик се очаква по основните пътни направления, сред които автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

За улесняване на движението към София от 12:00 до 20:00 часа е въведена забрана за тежкотоварни автомобили над 12 тона по трите магистрали, както и по път I-1 на територията на област Благоевград. Ограничението е само за превозните средства, движещи се към столицата, и не важи за трафика в обратната посока.

Редактор: Стела Христова
Източник: Юзлем Тефикова, БТА    
катастрофа трафик АМ Хемус задръстване Пътна полиция затруднено движение АМ Тракия
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Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

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