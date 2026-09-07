България

139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

Над 700 полицейски екипа, дронове и цивилни коли следяха трафика в последния почивен ден, докато колона от 10 км се образува край Чурек

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 19:29
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О бщо 139 случая на управление на моторни превозни средства (МПС) след употреба на алкохол и наркотици са регистрирани през уикенда, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция" на брифинг на един от входовете на София.

Той допълни, че над 700 полицейски екипа са осигурени за обезпечаването на движението по пътищата.

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

В момента е натоварено движението на автомагистралите "Хемус" и "Тракия". В последните часове имаше пътнотранспортно произшествие на 227 км на АМ "Тракия" в посока София. Автомобилите към 17:00 ч. са изместени, движението се нормализира, информира Близнаков.

Не така е обаче ситуацията на АМ "Хемус", където в района на Чурек възникна тежка катастрофа с участие на три автомобила и се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили, които се изтеглят към момента, съобщи още Близнаков. Той поясни, че автомобилите са изместени и се очаква и там да се нормализира движението до около един час. Причината за катастрофата е техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него. Един от водачите е пострадал, съобщи главен инспектор Близнаков.

Той увери, че екипите на "Пътна полиция" са на терен, на входовете на големите градове има разположени сили, които да следят за трафика и при необходимост да подпомагат движението и да го регулират. Столичната община е създала организация за регулиране на светофарната уредба, ако се налага това, каза той.

Относно новите мерки, въведени през това лято от "Пътна полиция", Лъчезар Близнаков обясни, че се действа различно според обстановката. На Кресненското дефиле например се движат полицаи на мотоциклети за по-добро наблюдение на трафика и водачите на автомобилите, както и за да се скъси максимално времето за реакция при авария. Там дори десетминутно блокиране на движението предизвиква огромно задръстване, коментира Близнаков. Дронове се използват на такива участъци, на които не може да се разположат полицейски сили, като например на Кресненското дефиле. Друга новост са необозначените полицейски автомобили на пътя, които правят изненадващи проверки, допълни той и призова водачите да бъдат внимателни и да спазват правилата.

Лъчезар Близнаков сравни август тази година с август 2025 г. и отчете спад в тежките пътнотранспортни произшествия, както и по-малко загинали и ранени на пътя.

Редактор: Стела Христова
Източник: Борислава Бабиновска, София Господинова/БТА    
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139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

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