ГЕРБ отмени брифинга си: Ще издигне ли партията кандидат за президент?

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Д ен преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори остава отворен въпросът дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за държавен глава.

Борисов: Без обединение вдясно партийните кандидатури нямат шанс на президентските избори

Лидерът на партията Бойко Борисов вече обяви, че в ГЕРБ има разногласия по въпроса дали формацията трябва да участва със собствен кандидат в президентския вот. Самият Борисов заяви, че лично е против подобен ход, но в партията се обсъждат различни варианти и имена.

По-рано днес от пресцентъра на ГЕРБ съобщиха, че насроченият за 11:15 ч. брифинг на партията се отменя. Това оставя без публично обявяване на този етап очакваното решение за участието на формацията в президентските избори.

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

Крайният срок изтича утре

ЦИК започна приема на документи за регистрация на партии и коалиции на 2 септември. Крайният срок за подаването им е 17:00 ч. на 9 септември.

Междувременно документи за регистрация се очаква да внесат от партия МЕЧ. Формацията вече е издигнала кандидатурата на лидера си Радостин Василев за президент и Красимир Манов за вицепрезидент.

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

Илияна Йотова и Кирил Вълчев представят инициативния си комитет

Днес се очаква да бъде обявено и учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова за президент и генералния директор на БТА Кирил Вълчев за вицепрезидент. Йотова вече обяви кандидатурата на Вълчев за свой партньор във вота.

За независимите кандидати срокът е различен. Инициативните комитети трябва да се регистрират за участие в изборите до 17:00 ч. на 14 септември.

В четвъртък, 10 септември, се очаква да бъде учреден и инициативният комитет, който ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент. Гюров вече потвърди намерението си да се включи в президентската надпревара заедно с Кандев.

„Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат пет кандидатури

Кои са останалите кандидати?

В президентската надпревара са още Иван Христанов и Александър Томов, които към момента не са обявили кандидатите си за вицепрезидент.

Кандидатпрезидентската двойка на БЗНС е Николай Ненчев - Цвета Кирилова.

В битката за „Дондуков“ 2 влиза и доц. Георги Димов, издигнат от инициативен комитет, с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вицепрезидент.

Сред независимите кандидати са още физикът проф. Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.