Скандалът с видеата от козметични салони в Бургас: Защо няма арестувани 9 месеца по-късно?

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Д евет месеца без развръзка по скандала с изтекли видеозаписи на голи клиенти, заснети по време на козметични процедури в салони за лазерна епилация в Бургас. Записи от скрити и явни видеокамери в обектите са направени без знанието на потърпевшите още от 2024 г. насам.

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Повече от 100 жени са подали сигнали в няколко полицейски управления в Бургас и около Бургас.

От януари досега обаче няма готови дори експертизи по разследването, а то се води срещу неизвестен извършител.

Към този момент разследващите казват, че проверяват плащания на парични потоци в страната и извън нея към трети страни. Проверява се също дали се е плащало и дали все още се плаща с криптовалута.

„Официална информация от прокуратурата и МВР за хода на досъдебните производства на практика нямаме. Получаваме неформална информация”, каза пред NOVA адвокат Росен Диев.

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Така потърпевшите не могат да предявят гражданските си претенции за парични обезщетения към виновните лица.

„Чисто теоретично, ако разследването се води срещу неизвестен извършител и не бъдат намерени виновни лица и привлечени като обвиняеми, то може да бъде прекратено на това основание”, обясни адвокат Диев.

Два бяха салоните, в които бяха установени записите.

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„Доколкото знам, единият салон, в който бяха открити записи, не работи. Не е вследствие на действията на държавните органи, а по решение на самите собственици, които може би са сменили помещението или наименованието на фирмата си с цел да не се свързват с този скандален случай. Другият салон, доколкото ми е известно от моите клиенти, продължава да работи и на практика не е препятстван с нещо да извършва бизнеса си”, каза адвокат Диев.

В Турция преди дни в салон за красота бяха открити над 14 000 подобни видеозаписа. Само за седмица там имаше арести и запечатани салони.