Лятото продължава: Слънце и до 32° ни очакват във вторник

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В ремето във вторник ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България – разкъсана висока, съобщиха от НИМХ.

Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 29°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще се доближи до средното.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°, температурата на морската вода - 24-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

​ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна в четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите бавно ще се повишават.