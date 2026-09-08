Свят

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Руслан Кравченко обяви решението като „политическо“ на фона на разследване за предполагаема схема с измамни колцентрове

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 10:40
Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка
Източник: iStock photos/Getty images

Г лавният прокурор на Украйна Руслан Кравченко подаде оставка, като определи решението си като политическо. Той заяви, че не желае постът му да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне, предаде Reuters.

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„Това е политическо решение и аз го взех съзнателно. Не желая постът на главния прокурор да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне“, написа Кравченко в публикация в Telegram.

Той благодари на украинския президент Володимир Зеленски и на Върховната рада за оказаното му доверие и призова оставката му да бъде приета. Кравченко подчерта и че позицията му по отправените обвинения остава непроменена.

Оставката идва на фона на разследване на украинските антикорупционни органи - Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП). Миналата седмица двете институции съобщиха, че са разкрили предполагаема престъпна организация, свързана с измамни колцентрове и пране на пари.

Според разследващите в схемата е участвал високопоставен служител от Главната прокуратура. Един от задържаните е Сергей Кропива - заместник-ръководител на отдела за международно сътрудничество към Главната прокуратура. НАБУ твърди, че групата е осигурявала защита на незаконни колцентрове срещу подкупи.

Името на Кравченко беше споменато във връзка с разследването, но НАБУ не го е обявявало официално за заподозрян. Главният прокурор отрече да е участвал в схемата и заяви, че никога не е давал указания за осигуряване на защита на незаконни колцентрове.

Любопитното е, че само часове преди да обяви оставката си Кравченко заяви пред журналисти, че няма намерение да се оттегля доброволно. Той посочи, че е готов да напусне поста, ако това бъде поискано от президента или парламента, но към онзи момент не е взел такова решение.

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  • Поредна промяна във висшите етажи на властта

Оставката на Кравченко е поредната промяна във висшето ръководство на Украйна на фона на политическо напрежение и корупционни разследвания.

През последната година бяха отстранени или напуснаха постовете си редица високопоставени представители на властта. Случаят с Кравченко идва и след промени в правителството през юли.

В същото време украинското ръководство продължава да е подложено на натиск заради необходимостта от борба с корупцията и провеждане на реформи, докато страната продължава да води война с Русия.

Кравченко беше назначен за главен прокурор през юни 2025 г. и остава на поста до приемането на оставката му по установения законов ред.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters; БТА/Петър Къдрев    
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