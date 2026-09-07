България

Пожар в боровата гора край язовир "Копринка"

Екипи на пожарната своевременно са локализирали огнището, като към момента няма опасност от разрастване на пламъците

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 20:34
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П ожар е възникнал в района на язовир „Копринка“, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора по информация на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора.

На място е изпратен един екип, който работи по погасяването на огъня. По информация на пожарната пламъците са в борова гора, като към момента е установено едно локално огнище на все още неголям фронт. За подсигуряване на гасителните дейности е изпратен и втори екип, който да осигури вода и да окаже съдействие при погасяването на пожара.

Към момента няма данни за разпространение на огъня на голяма площ.

Редактор: Стела Христова
Източник: Емил Димов/БТА    
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