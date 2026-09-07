Пожар в боровата гора край язовир "Копринка"

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П ожар е възникнал в района на язовир „Копринка“, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора по информация на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора.

На място е изпратен един екип, който работи по погасяването на огъня. По информация на пожарната пламъците са в борова гора, като към момента е установено едно локално огнище на все още неголям фронт. За подсигуряване на гасителните дейности е изпратен и втори екип, който да осигури вода и да окаже съдействие при погасяването на пожара.

Към момента няма данни за разпространение на огъня на голяма площ.