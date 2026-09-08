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Пулев пред вицепрезидента на Китай: Искаме повече инвестиции и нови производства

Двете страни обсъдиха разширяване на търговията, китайски инвестиции у нас и по-активно присъствие на български компании на китайския пазар

8 септември 2026, 10:46
Пулев пред вицепрезидента на Китай: Искаме повече инвестиции и нови производства
Източник: МИИИ

В ицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джън в Сямън. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на търговията и инвестициите между България и Китай.

„Има много възможности за развитие на икономическото сътрудничество между България и Китай. За нас е важно отношенията да се развиват не само на политическо ниво, а да водят до реални инвестиции и нови производства “, заяви вицепремиерът Александър

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Той подчерта, че инвестициите и автомобилният сектор са сред ключовите направления, в които България търси нови възможности за задълбочаване на икономическото и индустриалното партньорство с Китай.

По думите му България има желание да използва китайския опит и добри практики, като същевременно допринесе със собствената си експертиза и добавена стойност.

Вицепремиерът изтъкна дългогодишните приятелски отношения между България и Китай и възможността те да бъдат превърнати в конкретни икономически резултати.

„България е един от най-старите приятели на Китай – втората държава в света, признала съвременната китайска държава. Искаме да превърнем това дългогодишно приятелство във възможности за индустриално сътрудничество и инвестиции“, заяви Пулев.

Той отбеляза още, че след установяването на стратегическото партньорство между двете държави при визитата на Румен Радев в Китай през 2019 г. се отчита устойчиво развитие на двустранните отношения и ръст на търговския обмен.

„Двамата лидери подписаха споразумение, което даде специален стратегически статут на отношенията между нашите две държави. Тогава беше зададена една много ясна и силна посока за засилване на икономическото сътрудничество между България и Китай и резултатите последваха“, посочи той.

Пулев и Хан Джън подчертаха необходимостта от постигане на по-балансиран стокообмен и от по-активно присъствие на български компании на китайския пазар. Обсъдена беше възможността за увеличаване на участието на компании от двете страни в съвместни изложения и бизнес форуми, както и за насърчаване на българския износ, включително на селскостопански продукти.

Китайският вицепрезидент оцени високо посещението на българската правителствена и бизнес делегация в 26-ия Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън и подчерта значението му за задълбочаването на двустранните отношения. Той приветства участието на български компании в панаира и изрази увереност, че посещението ще доведе до конкретни резултати.

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Вицепрезидентът отбеляза значението на предстоящия бизнес форум между представители на двете страни, в който ще участват около 100 компании с потенциал за бъдещо партньорство.

По неговите думи Китай е готов да работи с България за изпълнение на постигнатите от лидерите на двете държави важни договорености, за разширяване на двустранната търговия, укрепване на инвестиционното сътрудничество, задълбочаване на взаимноизгодното партньорство и устойчиво развитие на двустранните отношения.

Той приветства възможностите китайски предприятия да инвестират и да развиват бизнес в България. Хан Джън изрази желание повече български компании да участват в китайски изложения, което би им осигурило по-широк достъп до китайския пазар.

Вицепремиерът Пулев подчерта, че провеждането на българо-китайската икономическа комисия в Пекин на 10-ти септември ще бъде първата междуправителствена комисия на настоящото правителство. По думите му това е ясен знак за значението, което страната ни отдава на двустранните икономически отношения.

„Нашата обща цел трябва да бъде отношенията между България и Китай да водят до конкретни икономически резултати“, заяви Александър Пулев.

На срещата присъстваха още министърът на туризма Илин Димитров и заместник-министри на икономиката, инвестициите и индустрията, земеделието, енергетиката и регионалното развитие, които са част от официалната българска делегация.

Източник: МИИИ    
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