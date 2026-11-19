Ф ренските власти разследват подозрения, че високопоставен служител на Министерството на вътрешните работи е предоставял поверителна информация на крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен за водени срещу нея съдебни разследвания, съобщиха прокуратурата и „Монд“.

По-рано този месец полицията е извършила обиски в централата на партията в рамките на разследването за предполагаемото изтичане на информация, потвърди Парижката прокуратура.

Марин льо Пен, която е кандидат на „Национален сбор“ за президентските избори през 2027 г., води в социологическите проучвания.

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„Монд“ съобщи, че са се появили доказателства, „които предполагат, че „Национален сбор“ се е възползвал от поверителна информация за съдебни разследвания срещу партията, получена от поне един високопоставен служител на Министерството на вътрешните работи, който впоследствие е бил преместен на друга длъжност, но продължава да заема висок пост в държавната администрация“.

Според изданието в края на октомври са били претърсени и помещения в централата на вътрешното министерство на Франция.

Член на изпълнителното бюро на „Национален сбор“ потвърди пред агенция Франс прес извършването и на двата обиска.

„На този етап не са повдигнати официални обвинения“, уточниха от прокуратурата.

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Партията на Марин льо Пен е обект на няколко отделни разследвания.

През юни Европейската прокуратура съобщи за претърсвания във Франция и други държави във връзка с предполагаемо присвояване на средства от бюджета на Европейския съюз от вече несъществуваща крайнодясна група в Европейския парламент.

Групата „Идентичност и демокрация“ беше създадена от евродепутати от различни евроскептични партии, включително „Национален сбор“.

Европейските прокурори водят и друго разследване след сигнал на антикорупционна организация, според който средства, предоставени на представители на партията в качеството им на евродепутати, са били използвани „за цели, различни от тези, за които са били отпуснати“.

Миналата година Марин льо Пен беше осъдена по дело за фиктивни назначения в Европейския парламент. Впоследствие апелативен съд съкрати срока на забраната ѝ да заема публични длъжности, което ѝ позволява да участва в президентските избори през 2027 г.