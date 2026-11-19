И зключително интензивна въздушна активност на НАТО и съюзническите сили беше регистрирана днес над Черно море.

Разузнавателни самолети, машини за ранно предупреждение и въздушни цистерни извършваха операции по източния фланг на Алианса. Сред идентифицираните въздухоплавателни средства имаше италиански, френски, британски, американски и турски самолети. Засечена беше и допълнителна активност на изтребители.

Сред идентифицираните самолети беше италианският Gulfstream E.550 CAEW, който изпълняваше мисия над западната част на Черно море. Машината е оборудвана с усъвършенствани системи за въздушно ранно предупреждение и управление, позволяващи наблюдение на големи разстояния и координиране на военни операции.

Френските военновъздушни сили участваха с разузнавателен самолет Beechcraft 350ER ALSR Vador. Платформата е предназначена за събиране на разузнавателна информация и наблюдение, като през последните дни също беше забелязана да изпълнява мисии в региона.

Над Черно море действаше и безпилотният разузнавателен самолет на НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix. Апаратът, способен да изпълнява мисии на голяма височина, осигурява мащабно разузнаване и наблюдение на обширни територии, без да излага човешки екипаж на оперативен риск.

ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Американското военно присъствие включваше патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon на Военноморските сили на САЩ, който изпълнява ключови задачи по морско наблюдение и борба с подводници.

Турция също участваше във въздушните операции с Boeing E-7T, самолет за ранно предупреждение и контрол, използван от турските военновъздушни сили.

Особено интензивна беше активността на самолетите за дозареждане във въздуха. В региона бяха проследени три въздушни цистерни - британски Airbus KC3 Voyager, Airbus A330 MRTT на НАТО и френски Airbus A330 MRTT.

Техните маршрути обхващаха въздушното пространство над Румъния и западната част на Черно море, осигурявайки поддръжка на по-широките въздушни операции по източния фланг на НАТО.

Самолети на Франция и НАТО край България над Черно море

Освен самолетите, видими в системите за проследяване, беше регистрирана и допълнителна активност на изтребители в по-широкия оперативен район. Действителният мащаб на днешните операции вероятно е бил по-голям от броя на самолетите, установени чрез системите за наблюдение, пише специализираният сайт за проследяване на военната авиация „Италмилрадар“.

Едновременното присъствие на стратегически разузнавателни платформи, въздушни командни самолети, морски патрулни машини и въздушни цистерни превърна днешния ден в един от най-наситените с военна авиационна активност периоди при наблюдението на Черноморския регион през последните седмици.