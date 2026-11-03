Без топла вода, без парно, а печките са забранени: Студентите в София определят условията като нечовешки

Студенти, които живеят в едно от общежитията на Медицинския университет в столичния „Студентски град“, не могат да си вземат нормално душ освен със студена вода. Това разказа пред агенция „Фокус“ живуща в общежитието.

Според нея дори когато в някой момент от деня потече топла вода, след минути тя изстива, а налягането се променя. След застудяването това създава сериозен дискомфорт, посочва читателката.

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Причината за проблема не е обявена официално. Живущите са се обърнали към „Топлофикация София“, откъдето са ги насочили към управителите на блока. Оттам пък са ги върнали обратно към дружеството. Решение засега няма.

Парното също не стопля

Студентите в същия блок се оплакват и от парното. Според тях то не е достатъчно силно, за да се стоплят, особено след студения душ. „Топлофикация София“ започна поетапното пускане на парното на 29 октомври, но оплакванията продължават и след тази дата.

Без парно и със забрана за печки

В редица блокове в „Студентски град“ студентите се сблъскват не само с липсата на топла вода, но и с липса на отопление.

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В някои от общежитията е въведена забрана за използване на каквито и да е отоплителни уреди, което предизвиква сериозно недоволство сред живущите. Заради липсата на топла вода и невъзможността да се отопляват допълнително студентите определят условията за живот като нечовешки.

Сигнали от целия „Студентски град“

Проблемът не е само в един блок. В групи в социалните мрежи живущи в различни части на „Студентски град“ споделят подобни оплаквания. Някои от тях предполагат, че в общежитията умишлено се намалява главният кран за топла вода с цел икономия. Тези твърдения не са потвърдени официално.

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И в „Младост 3“ водата е хладка

Жители на „Младост 3“ също пишат във Facebook, че водата им е по-скоро хладка. Те се оплакват и от чести аварии и постоянно променящи се срокове за възстановяване на топлоподаването.

Засега няма официален отговор по случаите и остава неясно кой носи отговорност.