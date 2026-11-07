София на студено: Нови части от столицата са без парно, включително болница

Х иляди столичани остават без парно отопление и топла вода в началото на ноември, като някои от проблемите датират още от края на лятото. Причината е комбинация от планирани ремонти и множество аварии по топлопреносната мрежа, които засягат десетки квартали в града.

Информацията за мащабните прекъсвания идва от официалната интернет страница на „Топлофикация София“. Проблемът с поддръжката на мрежата се превръща в ежегоден тест за търпението на гражданите точно с настъпването на студените месеци.

Към дългия списък с проблемни участъци от днес се добавят и нови адреси, като от „Топлофикация София“ уточняват, че очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 9 ноември. Сред засегнатите е и Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“, което повдига сериозни въпроси за критичната инфраструктура. Без топлоподаване са и абонати в ж.к. „Красна поляна 1“ (бл. 16В, 20, 20А, 22-26, 32-35Б и др.), както и 28 СУ „Алеко Константинов“. Проблеми има и в ж.к. „Гео Милев“ (ул. „Хемус“ № 10, ул. „Алеко Богориди“ бл. № 266), ж.к. „Слатина“ (бл. № 24) и „Младост 1“ (бл. № 30 и 30А).

Според данните без парно и топла вода са и десетки блокове и институции в ж.к. „Гоце Делчев“, включително 73 СУ „Владислав Граматик“, ДГ 7 „Детелина“ и Центърът за социална рехабилитация „Благовещение“.

Справката на сайта на дружеството показва, че много от текущите прекъсвания са започнали още през септември, а някои дори през август. Например, жителите на множество блокове в „Дружба 2“ (бл. 423, 501-519, 521-524, 526-528) са без топлоподаване от 28 август, като ремонтът се очаква да продължи до края на ноември. Подобна е ситуацията и за адреси в „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 3“, „Дианабад“ и „Лозенец“, където прекъсванията са започнали в средата на септември и се очаква да приключат около 13 или 15 ноември.

До 15 ноември без отопление ще бъдат и части от кварталите „Слатина“, „Гео Милев“, „Мусагеница“ и „Оборище“, където услугата е спряна в края на октомври. Краткосрочни прекъсвания до 6 и 7 ноември засягат кварталите „Дружба 1“, „Лозенец“, „Мусагеница“, „Изток“, „Изгрев“ и части от „Студентски град“.

Хроничните проблеми с топлопреносната мрежа вече са обект на дискусия и на политическо ниво. В четвъртък кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общински съветници са обсъдили състоянието на „Топлофикация София“ по време на заседание. Целта е била да се намери изход от кризисната ситуация, в която се намират хиляди столичани с настъпването на зимата. Засега обаче конкретни решения за справяне със системния проблем не са обявени публично.