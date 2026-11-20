САЩ удължиха до 19 декември лиценза за преговори и договаряне на продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“.

Предишното разрешение трябваше да изтече на 21 ноември.

Лицензът позволява финансови, правни и оперативни проверки, както и сключване на предварителни и условни договори.

Реалното прехвърляне на активите изисква отделно одобрение от американските власти.

Друг лиценз разрешава определени операции по поддържане или прекратяване на дейността на засегнатите дружества до 20 февруари 2027 г.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи до 19 декември срока на лиценза, който позволява преговори и сключване на условни споразумения за продажба на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“, предаде БНР. Предишното разрешение трябваше да изтече на 21 ноември.

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

Удължаването дава допълнително време на потенциалните купувачи и на руската компания да продължат разговорите и да уточнят условията по евентуалните сделки.

Лицензът позволява да се водят преговори с „Лукойл“, да се договарят параметрите на продажбата и да се извършват необходимите финансови, правни и оперативни проверки на активите. Разрешено е също сключването на предварителни и условни договори за продажба на самата компания и на дъщерните дружества, в които тя притежава пряко или непряко най-малко 50% участие.

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Това обаче не означава, че сделките могат да бъдат финализирани автоматично. За действителното прехвърляне на собствеността върху активите е необходимо отделно разрешение от OFAC. Така американските власти запазват контрола върху окончателното одобрение на евентуалните продажби.

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

Отделно от това Службата е разрешила до 20 февруари 2027 г. извършването на транзакции, необходими за поддържането или прекратяването на дейността, договорите и останалите споразумения на дружествата под контрола на „Лукойл“.

Решението на американските власти е част от процеса по ограничаване на дейността на руската петролна компания извън Русия и пренасочване на собствеността върху нейните международни активи.

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Продажбата им е сложен процес, тъй като обхваща дружества и операции в различни държави, а всяка сделка трябва да бъде съобразена с американските санкционни ограничения. Разделянето на разрешенията за преговори, сключване на условни договори и окончателно прехвърляне на собствеността позволява процесът да продължи, без да се заобикаля санкционният режим.