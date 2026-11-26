П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е призовал руския си колега Владимир Путин да прекрати „цялата военна агресия“ срещу Европа. Изявлението бележи поредна промяна в тона на американския държавен глава към Путин, когото миналата седмица нарече свой приятел.

Тръмп призова Европа да спре да помага на Украйна след срещата си с Путин

Тръмп уточни, че е отправил призива към Путин по време на срещата им в Китай миналата седмица, като според него това би могло да помогне за постигането на споразумение за прекратяване на продължаващата война на Русия срещу Украйна. Изявлението идва ден след срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Флорида, след която двамата публикуваха съвместно изявление с призив към Русия да не разширява войната в Украйна, предаде АФП.

Trump Says He Told Putin To ‘Pull Back’ All Military Aggression Against Europe https://t.co/Ptb5XiOcPm https://t.co/O4dcbaoRQj — Forbes (@Forbes) November 26, 2026

„По време на разговорите ми в Китай с руския президент Владимир Путин отделих много време на темата за желанието ми той да прекрати цялата военна агресия срещу територии в Европа“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

Регионално напрежение и позиция след разговорите с НАТО

Тръмп подчерта, че е отправил призива с надежда за бързо споразумение между Русия и Украйна.

„Наистина вярвам, че това е напълно възможно. Хиляди хора загиват всеки месец, истинска кървава баня. Постигането на споразумение би било голямо признание за всички!“, добави той.

В публикацията си в Truth Social американският президент не уточни кои европейски територии има предвид и не спомена изрично Украйна, която Русия нападна през февруари 2022 г., поставяйки началото на най-мащабната война в Европа след Втората световна война. Междувременно европейските държави все по-често изразяват тревога от действията на Москва, които определят като провокации – включително трите руски крилати ракети, паднали на полска територия миналата седмица.

Тръмп призова Украйна да сключи споразумение за край на войната с Русия

В съвместното си изявление от 25 ноември Тръмп и Рюте посочиха, че са обсъдили „важността Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно биха разширили войната“. Тръмп, който прекарва Деня на благодарността в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, препубликува съвместния текст с Рюте малко преди новите си коментари за Путин. За разлика от предишни свои критики към Киев за удари по руски цели дълбоко на територията на Русия, този път той не отправи подобен призив за сдържаност към украинската страна.