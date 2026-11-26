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П редседателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) проф. Станимир Карапетков даде брифинг след задържането си по време на акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Той представи своята версия за действията на разследващите, отрече отправяните срещу него твърдения и коментира работата си по няколко знакови дела за тежки катастрофи.

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По думите му в заповедта за задържането е посочено, че е извършил принуда спрямо Николай Попов на 17 февруари 2026 г. в коридора на Окръжния съд в Плевен.

Карапетков заяви, че служителите на ГДБОП „не знаеха какво търсят“ и че „са получавали заповеди от София“. При претърсването на дома му са били иззети компютърът и мобилният му телефон, както и две папки с копия на стари дела.

Той разказа още, че преди задържането е получавал заплахи, включително за децата си. По думите му бил наричан „деспот“ и „дерибей“, предаде NOVA.

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Карапетков отрича твърденията за имотите си

Според Карапетков образуваното досъдебно производство е ответна мярка заради няколко граждански дела за клевета, които е организирал срещу Николай Попов.

Той отрече твърденията на Попов за притежавани от него имоти, като заяви, че няма къщи в Гърция, нито 11 имота в София. По думите му притежава един апартамент, в който живеят децата му, и вила. Отрече също да има яхта.

Карапетков уточни, че притежава къщата си от 15 години и отхвърли твърденията, че е строил на плажа.

Какво каза за експертизите

Автоекспертът коментира и твърденията, че е изготвял фалшиви експертизи. Според него подобни обвинения трябва да бъдат доказани.

Карапетков заяви, че делата, по които е работил, са приключили успешно на последна инстанция. По думите му няма експертиза, която да е била повторена или върната от Върховния касационен съд. Той изброи няколко съдебни производства, в които е участвал като експерт, и посочи, че заключенията му не са създавали проблеми.

Карапетков подчерта, че на този етап е свидетел по досъдебното производство.

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Коментар за катастрофата на АМ „Тракия“ и делото срещу Лютви Местан

По повод тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ Карапетков заяви, че е бил потърсен от началника на сектор „Разследване“ в Ямбол Ваня Щерева.

Той коментира и делото срещу Лютви Местан за катастрофата край Кърджали. По думите му има свидетели, които твърдят, че Местан не е спрял с автомобила си, докато други посочват обратното.

Карапетков заяви, че експертите са приели, че автомобилът на Местан е спрял, преди да навлезе в границите на платното за движение.

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Спорът около експертизата по делото „Сияна“

Името на проф. Станимир Карапетков стана широко известно покрай делото за смъртта на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа на 31 март 2025 г. край плевенското село Телиш. Той беше вещо лице по делото и изготви автотехническа експертиза, чиито заключения бяха публично оспорени от бащата на момичето Николай Попов.

В хода на съдебното производство Карапетков поиска да бъде отведен като вещо лице. Съдът впоследствие прие отвода му и разпореди изготвянето на нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза, която да изясни механизма на катастрофата и причините за смъртта на детето.

На 21 ноември 2026 г. служители на ГДБОП извършиха претърсване в дома на Карапетков в Сливен. Той беше временно задържан по време на процесуално-следствените действия, а след приключването им беше освободен. Към момента на първоначалните публикации не беше съобщено официално дали му е повдигнато обвинение и какво е процесуалното му качество по досъдебното производство.

Случаят предизвика публични реакции от Николай Попов, който приветства действията на разследващите. Самото задържане на Карапетков обаче не означава, че е доказано извършването на престъпление.