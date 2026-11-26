А ктьорът Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева станаха родители на момче. Новината сподели самият Кадиев в емоционален пост в социалните мрежи.

Малкият Борис се е родил на 26 ноември с тегло 3,590 кг и ръст 50 см, като е зодия Стрелец, отбелязва развълнуваният баща.

„Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора“, написа Кадиев.

Датата на раждането носи и специален смисъл – на 26 ноември православната църква почита свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които се надяват на рожба.

„Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!“, добави още той.

Борис е първото общо дете на двойката. Кадиев има дъщеря, Катерина, от предишна връзка.