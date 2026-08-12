„Ловци на педофили“ в Бургас: Как институциите спряха опасната мода сред децата?

М естната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бургас преди 3 години е успяла да се справи с група деца, обединили се около идеята да "ловят” педофили. Младежите се вдъхновили от телевизионно предаване, обединили се и успели да поканят на среща с непълнолетно момиче мъж, върху когото упражнили физическо насилие. След този случай институциите в Бургас са се обединили, за да работят с младежите,така, че подобни „акции” да не станат практика, съобщи NOVA.

Секретарят на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Десислава Василева каза, че към момента няма информация за такива групи в Бургас, но преди три години е имало две преписки за деца - „ловци на педофили”. Тя посочи, че и през тази учебна година ще се говори с учениците за този проблем.

Експертът подчерта, че децата в тази възраст искат да се доказват и затова „лесно се запалват по такива теми”. Тя беше категорична, че семейната среда е от огромно значение. Василева уточни, че най-често децата, с които Комисията трябва да работи, са оставяни часове наред без контрол от страна на родителите им. Те не знаят къде са, в какви компании са и са много изненадани, че тяхното дете е направило нещо.

Според експерта трябва да има по-тежки мерки за престъпления извършени от деца. Тя уточни, че по-голямата част от престъпленията се причисляват към противообществените прояви, а би следвало при тежко престъпление или рецидиви на прояви да има по-тежки наказания.

Василева подчерта, че заснемането на агресия е съучастие и при всички лекции, които водят в училищата, говорят затова, че „да гледаш и разпространяваш насилие, да се радваш на насилие е садизъм по всички учебници в психологията”.