Защо кадрите от убийството в Пловдив остават в интернет

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К липове от нападението над Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, както и снимка на заподозрените с жертвата, продължават да се разпространяват в социалните мрежи. Част от издевателствата е била излъчвана и на живо, предава NOVA.

Заради множеството споделяния премахването на всички копия от интернет може да се окаже изключително трудно. Киберексперти обясняват, че след като дадено съдържание веднъж попадне онлайн, то може да остане достъпно дълго време, дори след първоначалното му изтриване.

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Киберекспертът Симеон Нгуен посочва, че изтриването от една платформа не спира разпространението в други. Кадрите могат да бъдат препращани между потребители и да се появяват в други платформи или в т.нар. тъмна мрежа.

Друг киберексперт, Владислав Венев, обръща внимание, че дори при премахване на публикация или снимка могат да останат копия и други следи. Освен това автоматизираните системи на големите социални мрежи не винаги водят до бърза човешка проверка на докладваното съдържание.

Има и риск от появата на манипулирани или изкуствено генерирани видеа, свързани със случая. При подобна силна обществена реакция кадрите могат да бъдат променяни, към тях да се добавят други лица или да се подменя информацията.

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Според криминалния психолог Даниел Генков зад разпространението на подобни материали може да стои стремеж към привличане на внимание, а понякога и желание за печалба от чуждото страдание. Продължителното гледане на травмиращи сцени, предупреждава той, може да доведе до ретравматизация, тревожност и депресивни разстройства.