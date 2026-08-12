Радев: В България няма място за фашистки изстъпления

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"В България няма място за фашистки изстъпления и правителството ще направи необходимото, за да се противопостави на младежката престъпност". Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Повод за думите му стана убийството на Георги Кузев в Пловдив.

„България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив“, каза Радев.

Той посочи, че Министерството на вътрешните работи е задържало заподозрените, а съдът е определил за тях мярка „задържане под стража“.

По думите на премиера правителството вече е предприело първи стъпки за решаване на проблема с младежката престъпност, като се обсъждат и „по-радикални стъпки“.

Радев: Децата трябва да се възпитават в семейството и училището

Премиерът подчерта, че възпитанието на децата трябва да бъде споделена отговорност на семейството и училището.

„Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии“, заяви той.

Според Радев при подобни трагедии обществото трябва да бъде обединено зад жертвата и близките ѝ, както и зад закона и морала.

Той обаче разкритикува политически представители и инфлуенсъри, които според него се опитват да използват убийството за политически цели.

„Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството“, каза премиерът.

Радев отправи критики и към политически сили, които по думите му се обявяват срещу въвеждането на предмет „Добродетели и религии“ в училище.

„Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив“, заяви той.

Към опозицията Радев отправи думите: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури“.

Кабинетът приема управленската си програма

В началото на заседанието премиерът представи и основните акценти от управленската програма на правителството за периода 2026–2030 г.

„Днес правителството приема своята управленска програма, която е комплекс от политики, с които ще реализираме заявките от предизборната ни платформа – деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младите“, заяви Радев.

Сред основните цели според него е промяна на модела на икономическо развитие.

„Наша цел е и замяната на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства“, каза премиерът.

Той подчерта, че динамичната политическа и икономическа среда може да наложи приемането и на допълнителни решения, които няма как предварително да бъдат заложени в една управленска програма.

По думите му програмата ще бъде публикувана още днес.

Средствата за общините също са във фокуса

Правителството предстои да приеме и инвестиционната програма за общинските проекти.

Според Радев чрез нея ще бъдат създадени по-прозрачни условия за финансиране на проектите на местната власт.

„Въпреки че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини“, заяви премиерът.

Инвестиционната програма е част от мерките, с които кабинетът възнамерява да насочи средства към регионите и да подпомогне изпълнението на проекти на общините.