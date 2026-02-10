Пари

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Темповете им на растеж надвишават значително тези на развитите икономики, заяви директорът на МВФ

10 февруари 2026, 07:54
Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки
Източник: Getty images

Р азвиващите се пазари имат по-независими централни банки, по-ясно заложени цели за инфлацията и вече не са толкова зависими от интервенции на валутните пазари за смекчаване на последствията от икономически сътресения. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в реч на конференция за развиващите се пазари в Ал Ула, Саудитска Арабия.

Секретен доклад на МВФ: Развиващите се страни разочароват

По отношение на данъчната политика все повече бързоразвиващи се икономики приемат фискални правила, които спомагат за укрепване на бюджетната дисциплина, посочи тя.

Кристалина Георгиева припомни, че началото на конференцията е поставено миналата година като признание за все по-голямата роля на развиващите се пазари в един свят на мащабни преобразувания в геополитиката, технологията и търговията.

Кристалина Георгиева: Много е важно България да има работещо правителство

Темповете на растеж на развиващите се пазари, около 4 на сто тази година, надвишават значително тези на развитите икономики (около 1,5 на сто), а делът им в световната икономика продължава да се увеличава, нараствайки от 2000 г. до над 56 на сто, отбеляза тя.

Управляващият директор на МВФ обаче предупреди, че растежът все още изостава от тенденциите преди пандемията от COVID-19, а това е двойно по-тревожно, тъй като със сигурност ще има още сътресения и би било сериозен проблем икономиките да се изправят пред тях с изчерпани фискални буфери, висок натиск върху разходите и нарастващи нива на дълга в много страни.

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Според нея първият приоритет трябва да е да се ​​даде тласък на растежа, воден от частния сектор, чрез намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на финансовите пазари, укрепване на институциите, подобряване на управлението и подпомагане на младите хора да развият нови умения.

На второ място е необходимо засилване на интеграцията, като в свят на променящи се съюзи и търговски модели има нови възможности за сътрудничество на регионално и междурегионално ниво, подчерта тя.

В това отношение развиващите се пазари са водещи: От страните от Персийския залив, през АСЕАН, до Африканската континентална зона за свободна търговия и Меркосур, намаляването на бариерите и задълбочаването на интеграцията могат да помогнат за запазването на търговията като двигател на растежа, отбеляза ръководителката на МВФ.

Източник: Галя Горнишка, БТА    
Последвайте ни
Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

Свят Преди 30 минути

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Свят Преди 37 минути

Toй заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

България Преди 1 час

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Свят Преди 1 час

Разсекретените архиви разкриват тайните програми на СССР за проучване на хуманоиди и масови наблюдения на неидентифицирани обект

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Любопитно Преди 1 час

Гигантската солна мина има над 245 километра тунели

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Чарлз „Лъки“ Лучано

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Свят Преди 9 часа

Мистерията със смъртта на милионера се задълбочава

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Свят Преди 10 часа

Така Русия иска да създаде информационен ефект и да повлияе на хода на текущите мирни преговори

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Свят Преди 10 часа

Видеоклипове показват как Вучич хапва сандвич с председателя на Сръбската прогресивна партия

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Свят Преди 10 часа

Подозират, че Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

България Преди 11 часа

Протестът е организиран от ПП-ДБ

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

България Преди 11 часа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

България Преди 12 часа

Ралица Асенова: Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Свят Преди 12 часа

Обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми над 50 години

<p>ICE отказа медицинска помощ на задържано бебе в САЩ</p>

Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

Свят Преди 13 часа

Семейството е било задържано по време на проверка

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Почитаме светеца, покровител на здравето и дълголетието: Кой има имен ден?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 февруари, вторник

Edna.bg

ЦСКА 1948 поглежда към звездата на Берое

Gong.bg

ЦСКА и ЦСКА 1948 определят първия полуфиналист за Sesame Купа на България

Gong.bg

Над 150 души живеят в страх заради палежи в блок в София

Nova.bg

Младеж без книжка и с положителен тест за алкохол се заби в стълб и събори ограда в Разград

Nova.bg