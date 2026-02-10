Любопитно

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Гигантската солна мина има над 245 километра тунели

10 февруари 2026, 06:26
Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята
Източник: iStock

С крита империя от сол лежи под южната част на Полша, недалеч от Краков. Сол се добива тук от хиляди години, но когато добивът спира през 90-те години на миналия век, обектът се превръща от средновековен индустриален център в подземен шедьовър, посветен на натриевия хлорид. Той разполага с обширен комплекс от параклиси, музеи и скулптури – всички изваяни от „бялото злато“.

Солта е дълбоко вкоренена в историята на Величка. Преди около 13,5 милиона години морска вода залива този басейн в подножието на Карпатите в Централна Европа. След това, бавно, но сигурно, тектоничните плочи се изместват и водата се оттича, оставяйки след себе си тонове сол в местната геология.

Археолозите откриват най-старите инструменти за обработка на сол в Централна Европа в участък съвсем близо до града, датиращ от неолита. Саламурата се извличала от естествени извори, след което се варяла в съд, докато водата се изпари, оставяйки солен остатък, използван за подправяне или, по-вероятно, за консервиране на храна.

Тази практика продължава до 11-и и 12-и век сл. Хр., когато солените извори започват да изчезват. Това довежда до изграждането на солени кладенци и в крайна сметка до мините във Величка. Мястото се експлоатира активно от 13-и век, което го прави една от най-старите известни солни мини в света.

Добивът продължава до 1996 г., като по това време обектът вече е част от световното наследство на ЮНЕСКО и официален полски исторически паметник. Днес солната мина „Величка“ е туристическа атракция, но тя е много повече от просто място за разглеждане с магазин за подаръци.

Мината разполага с над 245 километра тунели, които се разклоняват на девет нива, достигайки 327 метра в най-дълбоката си точка.

Една от най-впечатляващите характеристики е параклисът „Света Кинга“, създаден от миньори, работещи в мрачните дълбини. Разположен на второто ниво, на около 101 метра под земята, той представлява красива и призрачна зала, украсена с гигантски полилей и кръстове, както и изваяна от сол статуя на Йоан Павел II и реплика на „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи.

Много велики умове на европейската история са вървели по тези коридори, включително Йохан Волфганг фон Гьоте, писателят зад драмата „Фауст“, и Александър фон Хумболт – пионерът естественик. Мината е посетена дори от Николай Коперник, полският полимат, предложил хелиоцентричната система, според която планетите обикалят около Слънцето, а не около Земята.

А сега, срещу около 143 полски злоти, можете да я посетите и вие!

Кадри от подземната мина Величка - вижте в нашата галерия.

Източник: iflscience    
