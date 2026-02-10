Студ и сняг във вторник, температури до -4°

П рез нощта облачността ще е значителна, в западната половина от страната и в североизточните райони с превалявания от сняг, а по Южното Черноморие – от дъжд. На места, главно в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е с намалена видимост. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони временно умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между -4° и 1°, по Черноморието и в крайните югозападни райони – около 3°-5°, а в София – -2°.

Във вторник облачността ще е значителна. Преди обяд на места в югоизточните райони ще бъде с превалявания от дъжд, а почти през целия ден в северозападните и планинските – от сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 2° и 7°, в София – около 3°. Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната с превалявания от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около -4°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди пладне по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 31 мин. и залязва в 17 ч. и 52 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 17 мин. и залязва в 11 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

В сряда ще преобладава облачно време, с по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, а максималните – между 5° и 10°.

В четвъртък ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Отново на много места в страната ще има валежи, значителни по количество в Южна България. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.