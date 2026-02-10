Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Е дна популярна поза за сън, обичана от милиони, всъщност бавно изтощава тялото ви, притиска нервите ви и дори пречи на функцията на сърцето ви.

Коя позиция за спане е много вредна?

Аарън М. Фърман, основател на Sleeplay, обяснява защо спането по корем е най-лошият избор за вашето здраве.

Кислородно гладуване и компресирани бели дробове

Когато спите по корем, теглото ви оказва натиск върху диафрагмата, основният мускул, отговорен за дишането. Това ограничава капацитета на белите дробове и затруднява дълбокото дишане.

„Тялото не получава достатъчно кислород през нощта. В резултат на това се събуждате уморени дори след 8 часа сън“, обяснява Фърман.

Гръбначен стълб под удар: от врата до долната част на гърба

За да дишате в тази позиция, трябва да завъртите главата си на 90 градуса. Това създава неестествен ъгъл, който напряга връзките и мускулите на врата ви в продължение на часове.

Последиците: хронична болка, възпаление и постоянни „главоболия от напрежение“.

Долна част на гърба: Позицията на стомаха „сплесква“ естествената извивка на долната част на гърба, което води до болка в прешлените.

Събуждали ли сте се някога с изтръпване или пълна загуба на чувствителност в ръцете си? Причината е усукан врат.

Завъртането на главата притиска нервите, които преминават от врата до раменете. Това причинява изтръпване, което хората често обвиняват в „лоша възглавница“, въпреки че причината е самата поза.

Неочакван натиск върху сърцето

Спането по корем кара сърцето ви да работи по-усилено. Телесното ви тегло оказва натиск върху гърдите ви, ограничавайки притока на кръв.

Риск: С течение на времето това може да доведе до по-високо кръвно налягане и влошаване на сърдечно-съдовото здраве, особено ако вече имате сърдечни проблеми.

Как да спим правилно?

Проучванията показват, че около 17% от хората избират да спят по корем. Експертите съветват спешно да промените навика си:

По гръб

Поддържа естествената извивка на гръбначния стълб и равномерно разпределя телесното тегло, като минимизира натиска върху органите.

Настрани

Чудесен вариант за здравето на сърцето и намаляване на хъркането.

Лайфхак: използвайте дълга възглавница за прегръдки - тя ще ви помогне да фиксирате тялото си и ще ви предпази от обръщане по корем, докато спите.