Любопитно

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

Вижте какво се е случило на този ден в историята

10 февруари 2026, 06:25
10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка
Чарлз „Лъки“ Лучано   
Източник: GettyImages

В ранните часове на 10 февруари през 1946 г. днешния ден в Ню Йорк, под засилена въоръжена охрана, един от най-влиятелните и опасни мъже в историята на организираната престъпност напуска бреговете на САЩ завинаги. Чарлз „Лъки“ Лучано, архитектът на съвременната мафия и човекът, който превръща гангстерския хаос в корпоративна структура, е депортиран в родната си Италия.

Корабът „Лаура Викърс“ отплава от нюйоркското пристанище, отнасяйки със себе си човека, който някога държеше Ню Йорк в железния си юмрук. За американското правосъдие това е триумф; за подземния свят – краят на една ера.

Пътят към падението: От трона до затворническата килия

Чарлз Лучано, роден като Салваторе Лукания, не е просто обикновен престъпник. Той е визионер, който премахва старите „Мустакати Пити“ (традиционните сицилиански донове) и създава Комисията – управителният съвет на Петте фамилии.

Неговото падение започва през 1936 г., благодарение на безмилостния прокурор Томас Дюи. Лучано е осъден на 30 до 50 години затвор за организиране на мащабна мрежа за проституция. Но дори зад решетките на затвора „Данемора“, влиянието му не отслабва.

Сделката с „дявола“: Втората световна война

Иронията на депортацията се крие в сътрудничеството на Лучано с американското правителство по време на Втората световна война. В рамките на секретната „Операция Подземие“ (Operation Underworld), Военноморското разузнаване на САЩ търси помощта на мафията, за да предотврати саботажи в доковете на Ню Йорк и да улесни десанта в Сицилия.

В замяна на тази „патриотична“ подкрепа, Томас Дюи – вече губернатор на Ню Йорк – помилва Лучано в началото на 1946 г., при условие че той напусне страната незабавно и никога не се върне.

Последен поглед към Хоризонта

Очевидци разказват, че докато корабът се е отдалечавал, Лучано е стоял на палубата, втренчен в силуета на Манхатън – острова, който той превърна в своя лична хазна. Макар официално да се завръща в Италия като „свободен“ човек, той е изгнаник от света, който сам изгради.

Федералните агенти са категорични: кракът му повече няма да стъпи на американска земя. Но за разследващите журналисти и полицията остава един голям въпрос: дали „Лъки“ ще се пенсионира тихо в Сицилия, или ще се опита да управлява презокеанската си империя от разстояние? Историята показва, че Чарлз Лучано рядко оставя нещата на случайността.

  • Хроника на една предизвестена трагедия: Последният дуел на Пушкин
Александър Пушкин
Александър Пушкин Източник: GettyImages

На 10 февруари 1837 г. умира легенадарният руски поет Александър Пушкин. Зимата на 1837 г. в Санкт Петербург е студена, но атмосферата в светското общество е нажежена до червено. В центъра на скандала е Александър Пушкин, най-големият руски поет, чиято чест е поставена на карта заради ухажванията на френския офицер Жорж д'Антес към съпругата на поета – Наталия Гончарова.

Всичко започва с получаването на анонимен пасквил, който иронично провъзгласява Пушкин за „заместник-велик магистър на Ордена на рогоносците“. Поетът е убеден, че зад интригата стои холандският посланик барон Хекерен (осиновител на Д'Антес). След месеци на напрежение и един отменен дуел, сблъсъкът става неизбежен.

Дуелът на Черната река 

Дуелът е насрочен за 8 февруари. Мястото е покрайнините на Санкт Петербург, близо до Черната река. Условията на дуела са смъртоносни – разстоянието между двамата е само 20 крачки.

Първият изстрел: Д'Антес стреля пръв. Куршумът попада в долната част на корема на Пушкин, пробивайки тазовата кост.

Отговорът: Въпреки ужасната болка, падналият Пушкин намира сили да се подпре на лакът и да произведе своя изстрел. Той ранява леко Д'Антес в ръката и гърдите (копчет на мундира му спасява живота).

Борбата за живот

Раненият поет е пренесен в дома си. Медицината по това време, за съжаление, е безсилна пред подобни наранявания. Диагнозата е перитонит и масивен вътрешен кръвоизлив. В епохата преди антибиотиците и съвременната хирургия, това е смъртна присъда.

Въпреки буйния си характер, в последните си часове Пушкин проявява изключително достойнство. Той се изповядва, прощава на Д'Антес и моли император Николай I да се погрижи за семейството му.

Легендата разказва, че малко преди да издъхне, той погледнал към домашната си библиотека и прошепнал: „Сбогом, приятели!“. Пушкин умира на 0 февруари по нов стил в 14:45 ч.

Последствията

След ужасяващото събтите Жорж д'Антес е експулсиран от Русия, лишен от чин. Прави политическа кариера във Франция. Наталия Гончарова остава вдовица с четири деца. Прекарва две години в пълно уединение.

Император Николай I изплаща всички огромни дългове на Пушкин и осигурява пенсия за семейството.

Новината за смъртта на поета предизвиква невиждано народно вълнение. Хиляди хора се стичат към дома му, за да се сбогуват с него. Властите, опасявайки се от безредици, пренасят тялото му тайно през нощта за погребение в Святогорския манастир.

Още събития на 10 февруари:

  • 1258 г. – Монголите превземат Багдад и разрушават Абасидския халифат.
  • 1840 г. – Британската кралица Виктория се омъжва за свой първи братовчед, принц Алберт фон Сакс-Кобург-Гота
  • 1947 г. – В Париж е подписан Парижкият мирен договор между България и държавите от Антихитлеристката коалиция.

Родени:

  • 1890 г. – роден е руският писател Борис Пастернак („Доктор Живаго“)
  • 1898 г. – роден е немският поет Бертолт Брехт
  • 1934 г. – родена е българската актриса Татяна Лолова

Починали:

  • 1923 г. – умира Вилхелм Рьонтген, немски физик, открил рентгеновите лъчи
  • 2005 г – умира американският драматург Артър Милър
  • 2014 г. – умира американската актриса Шърли Темпъл
Чарлз Лучано мафия депортация Александър Пушкин дуел организирана престъпност Втора световна война Ню Йорк руски поет 10 февруари
Последвайте ни
Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Свят Преди 19 минути

Разсекретените архиви разкриват тайните програми на СССР за проучване на хуманоиди и масови наблюдения на неидентифицирани обект

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Любопитно Преди 20 минути

Гигантската солна мина има над 245 километра тунели

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Свят Преди 9 часа

Подозират, че Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

България Преди 9 часа

Протестът е организиран от ПП-ДБ

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

България Преди 10 часа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

България Преди 10 часа

Ралица Асенова: Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Свят Преди 10 часа

Обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми над 50 години

<p>ICE отказа медицинска помощ на задържано бебе в САЩ</p>

Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

Свят Преди 11 часа

Семейството е било задържано по време на проверка

Сътрудничката на Епстийн отказа да свидетелства без помилване

Сътрудничката на Епстийн отказа да свидетелства без помилване

Свят Преди 12 часа

Адвокатите на Максуел са уведомили комисията, че тя иска помилване преди да говори

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

България Преди 12 часа

Ангелов: Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

България Преди 12 часа

Съдът върна в ареста Милчо Филипов

Свлачища застрашават къщи в община Неделино

Свлачища застрашават къщи в община Неделино

България Преди 12 часа

В село Бурево зад жилищна сграда се е срутила подпорна стена

Авария в София - без парно и топла вода в части от центъра и "Младост"

Авария в София - без парно и топла вода в части от центъра и "Младост"

България Преди 13 часа

„Топлофикация-София“ дължи 1,2 млрд. евро

От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"

От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"

България Преди 13 часа

Проектът на решение предвижда да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади

Тежка катастрофа край Ямбол, петима пострадали

Тежка катастрофа край Ямбол, петима пострадали

България Преди 13 часа

Три жени са в тежко състояние

Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети

Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети

България Преди 13 часа

Видеозаписи разкриват как Иванов, Илиев и Статев разпиляват горими материали и книги часове преди да бъдат открити с фатални рани в главата

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Edna.bg

Перфекционизъм, любов и малко лъжи: коя е Жана от „Брънч за начинаещи“

Edna.bg

Страхотни Григор и Георги бяха на крачка от победата, но допуснаха обрат в Далас

Gong.bg

Тервел Замфиров на родна земя: На 20 сбъднах големите си мечти!

Gong.bg

Карнавалът във Венеция: Хилядолетно зрелище от маски, костюми и ритуали, което два века било забранено

Nova.bg

Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо

Nova.bg