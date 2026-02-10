Свят

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Разсекретените архиви разкриват тайните програми на СССР за проучване на хуманоиди и масови наблюдения на неидентифицирани обект

10 февруари 2026, 06:27
Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване
Източник: iStock/Getty Images

З накови документи за НЛО, изнесени контрабандно от Русия преди 30 години и разкрити публично едва сега, показват, че Съветският съюз е изследвал хиляди доклади за извънземни апарати и срещи с пришълци. Легендарният репортер Джордж Кнап (73 г.) тихомълком публикува на 16 януари документи, които е изнесъл от Русия през 1993 г. под носа на КГБ след разпадането на СССР.

Преведените материали разкриват шокиращия мащаб, в който СССР и постсъветската Руска федерация са проучвали постоянния феномен – въпреки че през 1953 г. комунистическото правителство официално обявява НЛО за измислица на войнолюбивите „американски империалисти“, разкрива The Post.

СССР възлага няколко изследвания на НЛО, започвайки с програмата „Мрежа-АН“ през 1979 г., продължавайки с „Галактика-МД“ (1981–1985), „Плутон 7“ (1989–1990) и текущата тогава програма „Нишка 3“. Доклад от 1993 г. твърди, че наблюденията на НЛО и взаимодействията с тях са се „увеличили значително“ след 1978 г. Документът включва множество разкази на твърдящи, че са били отвлечени, както и свидетели, които правителството е сметнало за достатъчно достоверни, за да започне разследване, включително следните случаи:

НЛО с формата на медуза

На 13 февруари 1989 г. стотици хора стават свидетели на масивно НЛО с формата на медуза и ширина около 137 метра, летящо на 90 метра над земята в град Налчик. Огромна червена светлина се спуснала над града, след което се разделила на равноотдалечени зелени светлини. След 10 минути светлините се слели и се издигнали в небето. Деветдесет минути по-късно обектът се върнал, придружен от по-малък и маневрен апарат, преди да изчезнат. Сред свидетелите са военни, служители на местното летище и астрономи.

Отвличане на три светлинни години разстояние

18-годишният Анатолий Малишев твърди, че на 21 юли 1975 г. е бил отведен на борда на апарат и отведен до родната планета на пилотите. Малишев рисувал залеза в гора край село Благовещенка, когато видял сребрист диск, от който излезли три хуманоида. Техният свят се намирал на три светлинни години разстояние и нямал звезда, а бил осветен отвътре. „Поставиха детектори на ръцете и краката ми и нещо като корона на главата ми.“ Заключението им след прегледа било: „много здрава нервна система; умствени способности под средните“. Руският следовател поддържал контакт с Малишев години наред и го описва като „честен и добър“ човек без склонност към фантазии.

3-метрови, черни и слаби същества

Твърди се, че на 27 юни 1979 г. в Державинск, Казахстан, е осъществен контакт с раса от гигантски извънземни. Група пионери и деца лагерували край могила, когато забелязали 3-метрови, черни и слаби същества със светещи розови очи. На следващия ден учителка и ученичка видели един от гигантите да седи на стол близо до лагера. Почти година по-късно следователите разпитват децата и докладват, че всички имат идентични спомени за събитията.

Документите не дават окончателно заключение за НЛО, освен че те заслужават по-нататъшно проучване. „Публикувайки тези документи сега, Джордж Кнап разширява публичния архив, показвайки колко сериозно Русия се е изправила пред феномена НЛО“, заяви пред The Post разследващият журналист Джереми Корбел.

НЛО документи Съветски съюз Извънземни срещи Отвличания Джордж Кнап Съветски НЛО изследвания КГБ Феномен НЛО Налчик НЛО Извънземни
