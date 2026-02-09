Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

П ротест с искания за отмяна на решението на Общинския съвет в Русе за закупуване на паркинг за тирове с държавни средства имаше на централния площад „Свобода“ в крайдунавския град.

Уведомление за протеста е подадено от физическо лице, съобщиха пред БТА от местната администрация в крайдунавския град. Във Фейсбук за организатори на събитието са посочени местните организации на „Продължаваме Промяната“, „Демократи за силна България“ (ДСБ) и „Да, България“.

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край "Дунав мост"

Общинският съвет в Русе се съгласи миналата седмица Общината да закупи буферен паркинг за тежкотоварни камиони в района на Дунав мост за 10 млн. евро, ако средствата бъдат осигурени от държавния бюджет. Предложението бе на кмета на града Пенчо Милков и бе прието на извънредно заседание на общинските съветници с 34 гласа „за“, девет „против“ и трима „въздържал се“. Решението бе последвано от жалба от страна на общински съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Кметът Милков отчете, че на практика с по-малко от половината от годишните си приходи от такси на Дунав мост държавата може да помогне за придобиването на стратегически актив за една българска община. По-рано днес той защити решението на Общинския съвет и коментира, че по темата се „сеят“ неверни твърдения и политически атаки.

На площада пред сградата на Областната и общинската администрация организаторите от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ събираха и подписи с искане за връщане на решението на Общинския съвет, което да внесат при областния управител Драгомир Драганов. Присъстващите скандираха „Мафия!“ и „Оставка!“ по адрес на кмета Милков.

„Това решение е скандално, това е корупционна схема, на която дори не е сложен целофан", заяви общинският съветник от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Деян Герасимов.

„Как да повярвам, че тази сделка за 10 млн. евро, които ще бъдат гласувани на Министерски съвет в сряда, е в интерес за русенци“, добави от трибуната Даниела Петрова.

Изказа се и народният представител от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Иван Белчев, който коментира, че въпросните 10 млн. евро могат да се инвестират вместо в този паркинг в болниците, в ремонта на операта или на Доходното здание.

„Русенци имат правото да живеят в един чист, красив и богат град“, каза Белчев.

Общинският съветник от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Рена Стефанова отбеляза, че предложението е внесено набързо и без необходимия икономически анализ.