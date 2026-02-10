Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

З дравето на червата се превърна в една от любимите нашумели фрази в социалните медии.

От пиенето на вода с чиа рано сутрин до добавянето на гел от морски мъх в смутита и пиенето на костен бульон за „лекуване“ на червата, на тези продукти се приписва всичко – от по-добро настроение до повече енергия, предаде ВВС.

Но учените казват, че реалността е по-сложна – особено като се има предвид, че това е развиваща се област с нови доказателства, появяващи се почти всеки ден.

Въпреки че чревният микробиом играе решаваща роля за нашето благосъстояние, доказателствата за ползите от тези храни са оскъдни и за повечето здрави хора, манията по „лекуването“ на червата може да е ненужна.

Какво е чревен микробиом?

Научната водеща от BBC Каролин Стийл описва червата като целия храносмилателен тракт, от устата до ануса.

В тях живее чревният микробиом – трилиони бактерии, вируси и гъбички, които играят решаваща роля за функционирането на тялото и „влияят на вашето психическо и физическо здраве“.

Стийл казва, че нашият „чревен микробиом е по-уникален от нашия пръстов отпечатък“ и здравият микробиом е свързан с по-добро извличане на енергия от храната, регулиране на кръвната захар и имунна защита.

Изследванията също така предполагат връзки между здравето на червата и психическото благополучие, включително по-ниска тревожност и подобрено настроение.

Микробиологът Алън Уокър и ученият по здравето на червата д-р Меган Роси казват, че много от нашумелите храни съдържат „малко зрънце истина“, но често се преекспонират като чудодейни продукти.

Вода с чиа семена: Чиа семената са богати на фибри, „които могат да хранят полезните чревни бактерии и да помагат за редовността на червата“, според Роси. Уокър обяснява, че нито един източник на фибри не е достатъчен сам по себе си, тъй като различни микроби се хранят с различни фибри, така че разнообразието е по-важно от която и да е съставка. „Няма вреда в пиенето на вода от чиа семена“, казва той, но само по себе си има малка полза.

Чиа семената са богати на фибри, „които могат да хранят полезните чревни бактерии и да помагат за редовността на червата“, според Роси. Уокър обяснява, че нито един източник на фибри не е достатъчен сам по себе си, тъй като различни микроби се хранят с различни фибри, така че разнообразието е по-важно от която и да е съставка. „Няма вреда в пиенето на вода от чиа семена“, казва той, но само по себе си има малка полза. Шот със зехтин: Зехтинът се смята за широко признат с противовъзпалителни ползи, полезен е за сърцето и може да помогне за облекчаване на запека, обяснява Уокър. Въпреки това, има малко доказателства, че приемането му като концентриран „шот“ специално стимулира микробиома. „Няма съществена разлика между това да го пиете направо и да го добавяте към храната си“, казва Уокър.

Зехтинът се смята за широко признат с противовъзпалителни ползи, полезен е за сърцето и може да помогне за облекчаване на запека, обяснява Уокър. Въпреки това, има малко доказателства, че приемането му като концентриран „шот“ специално стимулира микробиома. „Няма съществена разлика между това да го пиете направо и да го добавяте към храната си“, казва Уокър. Гел от морски мъх: Гелът от морски мъх, вид водорасли, се превърна в популярен продукт, тъй като осигурява фибри и определени витамини и минерали. Въпреки това Роси казва, че „има много малко научни доказателства, подкрепящи употребата му за подобряване на чревния микробиом или храносмилателната функция“. Тя особено предупреждава срещу високи дози, особено при тези с възпалителни заболявания на червата. Уокър казва, че потенциалният недостатък на гела от морски мъх е, че водораслите са източник на тежки метали и йод и прекомерният прием може да причини здравословни проблеми.

Гелът от морски мъх, вид водорасли, се превърна в популярен продукт, тъй като осигурява фибри и определени витамини и минерали. Въпреки това Роси казва, че „има много малко научни доказателства, подкрепящи употребата му за подобряване на чревния микробиом или храносмилателната функция“. Тя особено предупреждава срещу високи дози, особено при тези с възпалителни заболявания на червата. Уокър казва, че потенциалният недостатък на гела от морски мъх е, че водораслите са източник на тежки метали и йод и прекомерният прием може да причини здравословни проблеми. Костен бульон: Костният бульон е хранително плътен и може да бъде утешителна храна, но Уокър обяснява, че повечето от хранителните му вещества се абсорбират в тънките черва, докато по-голямата част от чревните микроби живеят в дебелото черво. Това означава, че малко достига до самите микроби. „Няма силни доказателства, че има систематични благоприятни ефекти върху чревния микробиом“, добавя той. Роси е съгласна и добавя, че е виждала „отрицателния ефект, който може да има върху нивата на холестерола, ако наситените мазнини не се отстранят отгоре му“.

Костният бульон е хранително плътен и може да бъде утешителна храна, но Уокър обяснява, че повечето от хранителните му вещества се абсорбират в тънките черва, докато по-голямата част от чревните микроби живеят в дебелото черво. Това означава, че малко достига до самите микроби. „Няма силни доказателства, че има систематични благоприятни ефекти върху чревния микробиом“, добавя той. Роси е съгласна и добавя, че е виждала „отрицателния ефект, който може да има върху нивата на холестерола, ако наситените мазнини не се отстранят отгоре му“. Комбуча: Комбучата е ферментирал чай и Роси казва, че е „голям фен“ на традиционната комбуча, защото съдържа естествени киселини и антиоксидантни растителни съединения, създадени по време на ферментацията, които са свързани със здравословни ползи. Въпреки това, точно като студено пресования зехтин, не всяка комбуча е еднаква. „Търсете „плуващи частици“, които са признак на жива комбуча култура, която работи; проверявайте за добавен оцет – истинската комбуча не се нуждае от това, тъй като микробите го правят сами; и избягвайте беззахарните разновидности с добавени подсладители, включително стевия“, казва тя.

Стийл казва, че признаците, че нещо може да не е наред с червата ви, могат да включват упорит запек, диария, прекомерно газове или постоянна коремна болка.

В тези случаи, обяснява тя, е важно хората да търсят медицински съвет, вместо да се обръщат към екстремни елиминационни диети.

„Ако имате проблем с червата, тогава нещо като изключването на хляба няма да го излекува.“

Тя подчертава, че повечето хора не се нуждаят от драстични диетични интервенции и „повечето от нас не се нуждаят от лечение на червата, тъй като ако червата ви са здрави, никое от тези неща няма да направи разлика“.

Вместо да преследва тенденции, тя казва, че има някои лесни неща, които хората могат да направят, за да поддържат червата си щастливи, като „ядене на повече растения, увеличаване на фибрите и намаляване на ултрапреработените храни“.