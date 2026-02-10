Любопитно

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Изследвания също така предполагат връзки между здравето на червата и психическото благополучие, включително по-ниска тревожност и подобрено настроение.

10 февруари 2026, 07:02
Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите
Източник: iStock

З дравето на червата се превърна в една от любимите нашумели фрази в социалните медии.

От пиенето на вода с чиа рано сутрин до добавянето на гел от морски мъх в смутита и пиенето на костен бульон за „лекуване“ на червата, на тези продукти се приписва всичко – от по-добро настроение до повече енергия, предаде ВВС.

Но учените казват, че реалността е по-сложна – особено като се има предвид, че това е развиваща се област с нови доказателства, появяващи се почти всеки ден.

Въпреки че чревният микробиом играе решаваща роля за нашето благосъстояние, доказателствата за ползите от тези храни са оскъдни и за повечето здрави хора, манията по „лекуването“ на червата може да е ненужна.

Какво е чревен микробиом?

Научната водеща от BBC Каролин Стийл описва червата като целия храносмилателен тракт, от устата до ануса.

В тях живее чревният микробиом – трилиони бактерии, вируси и гъбички, които играят решаваща роля за функционирането на тялото и „влияят на вашето психическо и физическо здраве“.

Стийл казва, че нашият „чревен микробиом е по-уникален от нашия пръстов отпечатък“ и здравият микробиом е свързан с по-добро извличане на енергия от храната, регулиране на кръвната захар и имунна защита.

Изследванията също така предполагат връзки между здравето на червата и психическото благополучие, включително по-ниска тревожност и подобрено настроение.

Микробиологът Алън Уокър и ученият по здравето на червата д-р Меган Роси казват, че много от нашумелите храни съдържат „малко зрънце истина“, но често се преекспонират като чудодейни продукти.

  • Вода с чиа семена: Чиа семената са богати на фибри, „които могат да хранят полезните чревни бактерии и да помагат за редовността на червата“, според Роси. Уокър обяснява, че нито един източник на фибри не е достатъчен сам по себе си, тъй като различни микроби се хранят с различни фибри, така че разнообразието е по-важно от която и да е съставка. „Няма вреда в пиенето на вода от чиа семена“, казва той, но само по себе си има малка полза.
  • Шот със зехтин: Зехтинът се смята за широко признат с противовъзпалителни ползи, полезен е за сърцето и може да помогне за облекчаване на запека, обяснява Уокър. Въпреки това, има малко доказателства, че приемането му като концентриран „шот“ специално стимулира микробиома. „Няма съществена разлика между това да го пиете направо и да го добавяте към храната си“, казва Уокър.
  • Гел от морски мъх: Гелът от морски мъх, вид водорасли, се превърна в популярен продукт, тъй като осигурява фибри и определени витамини и минерали. Въпреки това Роси казва, че „има много малко научни доказателства, подкрепящи употребата му за подобряване на чревния микробиом или храносмилателната функция“. Тя особено предупреждава срещу високи дози, особено при тези с възпалителни заболявания на червата. Уокър казва, че потенциалният недостатък на гела от морски мъх е, че водораслите са източник на тежки метали и йод и прекомерният прием може да причини здравословни проблеми.
  • Костен бульон: Костният бульон е хранително плътен и може да бъде утешителна храна, но Уокър обяснява, че повечето от хранителните му вещества се абсорбират в тънките черва, докато по-голямата част от чревните микроби живеят в дебелото черво. Това означава, че малко достига до самите микроби. „Няма силни доказателства, че има систематични благоприятни ефекти върху чревния микробиом“, добавя той. Роси е съгласна и добавя, че е виждала „отрицателния ефект, който може да има върху нивата на холестерола, ако наситените мазнини не се отстранят отгоре му“.
  • Комбуча: Комбучата е ферментирал чай и Роси казва, че е „голям фен“ на традиционната комбуча, защото съдържа естествени киселини и антиоксидантни растителни съединения, създадени по време на ферментацията, които са свързани със здравословни ползи. Въпреки това, точно като студено пресования зехтин, не всяка комбуча е еднаква. „Търсете „плуващи частици“, които са признак на жива комбуча култура, която работи; проверявайте за добавен оцет – истинската комбуча не се нуждае от това, тъй като микробите го правят сами; и избягвайте беззахарните разновидности с добавени подсладители, включително стевия“, казва тя.

Стийл казва, че признаците, че нещо може да не е наред с червата ви, могат да включват упорит запек, диария, прекомерно газове или постоянна коремна болка.

В тези случаи, обяснява тя, е важно хората да търсят медицински съвет, вместо да се обръщат към екстремни елиминационни диети.

„Ако имате проблем с червата, тогава нещо като изключването на хляба няма да го излекува.“

Тя подчертава, че повечето хора не се нуждаят от драстични диетични интервенции и „повечето от нас не се нуждаят от лечение на червата, тъй като ако червата ви са здрави, никое от тези неща няма да направи разлика“.

Вместо да преследва тенденции, тя казва, че има някои лесни неща, които хората могат да направят, за да поддържат червата си щастливи, като „ядене на повече растения, увеличаване на фибрите и намаляване на ултрапреработените храни“.

Източник: BBC    
Здраве на червата Чревен микробиом Вирални храни Зехтин Костен бульон Комбуча Чиа семена Морски мъх Фибри Хранителни навици
Последвайте ни

По темата

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

Свят Преди 30 минути

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Свят Преди 37 минути

Toй заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

България Преди 1 час

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Свят Преди 1 час

Разсекретените архиви разкриват тайните програми на СССР за проучване на хуманоиди и масови наблюдения на неидентифицирани обект

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Любопитно Преди 1 час

Гигантската солна мина има над 245 километра тунели

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Чарлз „Лъки“ Лучано

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Свят Преди 9 часа

Мистерията със смъртта на милионера се задълбочава

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Свят Преди 10 часа

Така Русия иска да създаде информационен ефект и да повлияе на хода на текущите мирни преговори

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Свят Преди 10 часа

Видеоклипове показват как Вучич хапва сандвич с председателя на Сръбската прогресивна партия

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Свят Преди 10 часа

Подозират, че Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

България Преди 11 часа

Протестът е организиран от ПП-ДБ

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

България Преди 11 часа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

България Преди 12 часа

Ралица Асенова: Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Свят Преди 12 часа

Обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми над 50 години

<p>ICE отказа медицинска помощ на задържано бебе в САЩ</p>

Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

Свят Преди 13 часа

Семейството е било задържано по време на проверка

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Почитаме светеца, покровител на здравето и дълголетието: Кой има имен ден?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 февруари, вторник

Edna.bg

ЦСКА 1948 поглежда към звездата на Берое

Gong.bg

ЦСКА и ЦСКА 1948 определят първия полуфиналист за Sesame Купа на България

Gong.bg

Над 150 души живеят в страх заради палежи в блок в София

Nova.bg

Младеж без книжка и с положителен тест за алкохол се заби в стълб и събори ограда в Разград

Nova.bg