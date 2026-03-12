Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е на посещение у нас

Р аботещите в БДЖ, Български пощи, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и в сектора на градския транспорт ще получат увеличение на възнагражденията си с 5%. Това съобщи по време на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Отпуснаха допълнителна субсидия на БДЖ

По думите му общият размер на средствата, които ще бъдат отпуснати за тази цел, е около 31,3 млн. евро. Сумата ще бъде предоставена еднократно и е осигурена в рамките на действащия удължителен закон за бюджета.

Клисурски обясни, че след приемането на редовен държавен бюджет ще бъдат проведени разговори за размера на субсидиите и възможностите за по-широки увеличения на възнагражденията в различни икономически сектори.

Обещаха заплати на железничарите

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов подчерта, че решенията са резултат от координирани действия между институциите и представителите на засегнатите отрасли.

„Тези решения засягат хиляди служители в предприятия, в които се налива публичен ресурс – данъците на българските граждани и фирми. Проведохме диалог, обсъдихме конкретните проблеми, които периодично водят до недоволство и стачки, за да реагираме своевременно“, заяви Исмаилов.

СО: Полагаме максимални усилия за справедливи възнаграждения в градския транспорт

От предвидените средства над 14 млн. ще бъдат насочени от Министерството на транспорта към държавните дружества и други заинтересовани страни. За БДЖ са планирани повече от 5,8 млн., а за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – над 9 млн. евро. Освен това са предвидени и трансфери за общините за други целеви разходи в размер на над 11 млн. евро.

Увеличават заплатите в градския транспорт в София

Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на министрите и на правителството за бързата реакция. Той припомни, че през последните месеци са се провели редица протести, свързани с липсата на приет втори бюджет за 2026 г.

„Бюджетът, който ще имаме след изборите, с каквото и да е било правителство, какъвто и формат да бъде то, ще бъде много сходен с втория бюджет, който не бе приет през декември миналата година“, посочи Димитров.