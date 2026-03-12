България

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

Общо подкрепата ще е над 31 млн. евро

12 март 2026, 11:25
След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС
„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая "Петрохан - Околчица"
Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица
КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата
Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е на посещение у нас

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е на посещение у нас
Слънце и до цели 18 градуса в четвъртък

Слънце и до цели 18 градуса в четвъртък

Р аботещите в БДЖ, Български пощи, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и в сектора на градския транспорт ще получат увеличение на възнагражденията си с 5%. Това съобщи по време на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Отпуснаха допълнителна субсидия на БДЖ

По думите му общият размер на средствата, които ще бъдат отпуснати за тази цел, е около 31,3 млн. евро. Сумата ще бъде предоставена еднократно и е осигурена в рамките на действащия удължителен закон за бюджета.

Клисурски обясни, че след приемането на редовен държавен бюджет ще бъдат проведени разговори за размера на субсидиите и възможностите за по-широки увеличения на възнагражденията в различни икономически сектори.

Обещаха заплати на железничарите

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов подчерта, че решенията са резултат от координирани действия между институциите и представителите на засегнатите отрасли.

„Тези решения засягат хиляди служители в предприятия, в които се налива публичен ресурс – данъците на българските граждани и фирми. Проведохме диалог, обсъдихме конкретните проблеми, които периодично водят до недоволство и стачки, за да реагираме своевременно“, заяви Исмаилов.

СО: Полагаме максимални усилия за справедливи възнаграждения в градския транспорт

От предвидените средства над 14 млн. ще бъдат насочени от Министерството на транспорта към държавните дружества и други заинтересовани страни. За БДЖ са планирани повече от 5,8 млн., а за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – над 9 млн. евро. Освен това са предвидени и трансфери за общините за други целеви разходи в размер на над 11 млн. евро.

Увеличават заплатите в градския транспорт в София

Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на министрите и на правителството за бързата реакция. Той припомни, че през последните месеци са се провели редица протести, свързани с липсата на приет втори бюджет за 2026 г.

„Бюджетът, който ще имаме след изборите, с каквото и да е било правителство, какъвто и формат да бъде то, ще бъде много сходен с втория бюджет, който не бе приет през декември миналата година“, посочи Димитров.

Последвайте ни
Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

pariteni.bg
15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Hotwifing“– новата секс тенденция, която обещава да спаси брака ви

„Hotwifing“– новата секс тенденция, която обещава да спаси брака ви

Любопитно Преди 6 минути

Ново проучване показва, че „hotwifing“ – практиката съпруги да имат интимни връзки с други мъже с подкрепата на партньора си – засилва доверието и емоционалната близост при 71% от двойките чрез радикална честност и споделени фантазии

От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

Любопитно Преди 12 минути

Президентът прогнозира политическо бъдеще за популярния боксьор, обещавайки му пълна подкрепа

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

Свят Преди 37 минути

Скептични потребители в социалните мрежи веднага реагираха с обвинения, че инфлуенсърите получават възнаграждения от правителството на ОАЕ – твърдения, които неколцина от тях категорично отрекоха

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Свят Преди 1 час

Целта е защита на вътрешния пазар от недостиг и рязко поскъпване на горивата

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Свят Преди 1 час

От думите на Урсула фон дер Лайен се разбра, че ЕС в бъдеще ще залага пак на атомната енергия и на т. нар. мини атомни реактори

Историята на Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“ от 21 март по NOVA

Историята на Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“ от 21 март по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Гледайте минисериала събота и неделя от 22:00 ч.

<p>Как се разпадна приятелството между Кейт и Хари?</p>

От „Фантастичната четворка“ до леденото мълчание: Как се разпадна приятелството между Кейт и Хари?

Любопитно Преди 1 час

Историята на Кейт Мидълтън и принц Хари разкрива как общият смях и споделените каузи отстъпиха пред семейни конфликти, тежки мемоари и хиляди километри разстояние, оставяйки принцесата фокусирана върху семейството си

„Добрият крал Хари“: Даяна подготвяла по-малкия си син за трона вместо Уилям

„Добрият крал Хари“: Даяна подготвяла по-малкия си син за трона вместо Уилям

Любопитно Преди 1 час

Даяна е вярвала, че Хари е по-подходящ за крал от „срамежливия“ Уилям, разкрива People. Журналистът Ричард Кей споделя, че тя го наричала „Добрия крал Хари“. Днес Уилям (43 г.) успешно приема ролята си, докато отношенията с брат му остават ледени

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Технологии Преди 1 час

Apple е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

България Преди 2 часа

„ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение в НС за налагането на мораториум върху прехвърлянето им

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

Свят Преди 2 часа

Това се случва след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец

.

Тайната среща във Флорида: Какво си казаха пратеникът на Путин и Стив Уиткоф

Свят Преди 2 часа

<p>МВнР с важна информация за българите, пътуващи от и до Белгия</p>

Национална стачка в Белгия парализира транспорта, МВнР с важни указания

България Преди 2 часа

Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

България Преди 2 часа

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудния си път, за силата на кухнята като терапия и за мечтата, която е събирала смелост да преследва цели осем години

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 3 часа

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Лилия Абаджиева с гипс и 2 фрактури след инцидент на сцена

Edna.bg

Бояна от Hell’s Kitchen: Готвенето за мен е терапия! (ВИДЕО)

Edna.bg

Антирекорди и нечувани провали: английските отбори са гола вода в Шампинската лига

Gong.bg

Кристиано Роналдо прибегна до технология от бъдещето, за да е готов за Мондиал 2026

Gong.bg

Намериха тяло на бебе на сметище в Сливен

Nova.bg

НС прие на първо четене по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

Nova.bg