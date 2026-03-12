„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

А рмия от инфлуенсъри в Дубай заля социалните мрежи с вълна от публикации, възхваляващи местното правителство с подозрително идентичен език. Това се случва на фона на сериозни твърдения, че на част от тях се плаща, за да разпространяват държавна пропаганда, пише Daily Mail.

Популярни създатели на съдържание със стотици хиляди последователи реагираха на иранските атаки, споделяйки изображения на лидера на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, придружени от слогана: „Знам кой ни защитава“.

Видеата обикновено започват с провокативния въпрос „Страхувате ли се?“, след което показват кадри на Ал Мактум, махащ на обожаваща го тълпа. Скептични потребители в социалните мрежи веднага реагираха с обвинения, че инфлуенсърите получават възнаграждения от правителството на ОАЕ – твърдения, които неколцина от тях категорично отрекоха.

В Дубай създателите на онлайн съдържание са длъжни да притежават лиценз, за да работят легално. В отговор на ескалиращия конфликт правителството заплаши със затвор всеки, който споделя информация, „водеща до подбуждане на паника сред населението“. Смята се, че тази твърда позиция е наложила автоцензура сред инфлуенсърите в държавата от Персийския залив. Първоначалните кадри от атаките с ирански дронове и ракети сега са буквално „удавени“ от постове, възхваляващи режима.

Наблюдава се умишлен опит за избягване на темата за войната, като инфлуенсърите възпроизвеждат „стерилния“ език на градското ръководство. В първите дни на конфликта властите предприеха репресии срещу „граждански журналисти“, публикували автентични кадри от първата вълна атаки, включително удар с дрон срещу петзвездния хотел Fairmont на изкуствения остров Палм Джумейра. Медийната служба на Дубай реагира светкавично, твърдейки, че се разпространяват „остарели кадри от минали пожари“, целящи да всеят страх.

Междувременно летището в града стана мишена на ирански дронове, при което четирима души бяха ранени, а пътниците бяха евакуирани в убежища. Властите съобщиха, че два дрона са паднали близо до летището, докато Иран продължава ответните удари срещу цели на САЩ и Израел.

TikTok потребителите, участващи във виралния тренд „Знам кой ни защитава“, обикновено започват видеата си със собствена снимка и въпроси като: „Живееш в Дубай, не те ли е страх?“ или „Чувстваш ли се в безопасност в Дубай?“. След това се преминава към монтаж на емира на ОАЕ с думите: „Не, защото знам кой ни защитава“. Едно от тези видеа вече е събрало близо 7 милиона гледания.

Критиките, че тези публикации изглеждат спонсорирани от държавата, не закъсняха. Потребител обвини инфлуенсърите, че „работят извънредно, опитвайки се да убедят света, че всичко е наред“. На това Беа Алберо, една от популярните фигури в мрежата, отговори: „Ние сме добре, аз се чувствам така“. Друга потребителка в TikTok, @julisjoking, публикува видео, в което отрича да е получила пари за мема, и призова последователите си да се „доверят на Бог и на правителството“.

В ОАЕ действат строги закони срещу критикуването или обидата на правителството, както и за нанасяне на „щети върху репутацията“ на страната. Наказанията достигат до глоби от 200 000 паунда, пет години затвор и депортиране. Присъдата е още по-тежка за собствениците на имоти в емирството.

Макар малцина инфлуенсъри да се осмеляват да говорят за цензурата, Марк Оуен Джоунс, доцент по медийна аналитика в Северозападния университет в Катар, определя идентичните видеоклипове като „подозрителни“. Макар да не може да потвърди плащанията, той смята за много вероятно това да е организирана кампания за поддържане на имиджа за стабилност.

Професор Джоунс коментира: „В момента не знам със сигурност дали са платени или не, но експертното ми мнение е, че това е започнало като платена тенденция – опит да се акцентира върху безопасността на Дубай, тъй като усещането за стабилност е жизненоважно за страната. Фактът, че някои клипове са идентични, е подозрителен, но инструментите на TikTok и Instagram позволяват лесно „ремиксиране“ с минимални промени.“

Този тренд се появи ден след разкритията на Daily Mail, че британски инфлуенсър в Дубай е признал, че се страхува повече от глоба или затвор за „грешно“ съдържание, отколкото от самите експлозии. Бен Мос от Лондон споделя: „Чувствам се напълно в безопасност тук заради противовъздушната отбрана на ОАЕ, но законите понякога ме притесняват, затова винаги гледам позитивно на всичко. Много повече ме е страх да не бъда глобен или вкаран в затвора за публикуване на грешно съдържание, отколкото от иранските ракети и дронове.“

Когато първите ирански ракети бяха изстреляни към ОАЕ, Мос и неговата приятелка Париса напуснаха луксозния си апартамент в Рас ал-Хайма – най-близката точка до Иран – и потеглиха навътре в страната. Те разпънаха палатка близо до Хата, граничен район с Оман, който остава незасегнат от конфликта.

„Смятахме, че е по-безопасно в Хата, местейки се всяка нощ“, казва Мос. „В началото бяхме наистина притеснени. Бях направил грешката да публикувам снимка на апартамента си онлайн и си помислих, че това може да ни изложи на риск.“

Беа Алберо сподели и официалното съобщение, изпратено от полицията на Дубай до всички граждани: „Снимането или споделянето на обекти на сигурността или критичната инфраструктура, както и повторното публикуване на ненадеждна информация, може да доведе до съдебни действия и да компрометира националната сигурност. Вашата сигурност е наше щастие.“

Бен Мос, който живее в ОАЕ от три години, признава, че новата му кариера е „странен начин за препитание“, но ентусиазмът му за рекламни сделки с местния бизнес остава висок. Той вижда в кризата „възможност“ за онези, които са готови да останат дългосрочно.

„Много хора ще се приберат у дома след тези събития. Това може да остави празнина за останалите от нас. Цените на имотите може да паднат, а хотелите ще имат нужда от маркетинг – точно тук се намесват хора като мен. Вярвам, че пазарът ще се възстанови до 24 месеца, а хората ще гледат на ОАЕ като на още по-сигурно място, след като видяха как страната се защитава по такъв зрелищен начин.“