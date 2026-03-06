България

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването

Майката на убития Николай Златков съобщи за забрана от прокуратурата и призова за мирен протест на 13 март

6 март 2026, 08:46
Президентът Йотова: КСНС ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

Президентът Йотова: КСНС ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT
Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март
Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай
Скок в цените на бензина и дизела в България

Скок в цените на бензина и дизела в България
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

П овече от месец след трагедията край Петрохан и Околчица, близките на жертвите все още не са допуснати да разпознаят телата им и се намират в „пълно информационно затъмнение”. В ефира на NOVA майката на Николай Златков, Ралица Асенова, разкри, че е получила изричен отказ да види сина си с аргумента, че това би попречило на работата на разследващите.

Източник: NOVA

Ралица Асенова подчерта, че основният мотив, с който ѝ се отказва достъп до тялото на сина ѝ, е опасността тя да повлияе на доказателствата. „Получих директен цитат, че не мога да видя сина си, защото има опасност да „замърся” разследването”, заяви тя. Майката е предложила конкретни мерки, за да се избегне подобен риск, но те са били отхвърлени: „Казах: Облечете ме в стерилни дрехи. Нека двама свидетели да дойдат да гледат. Аз искам да видя детето си. Не, не бях допусната”.

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Опитите на Асенова да получи информация на място във Враца също са завършили без успех. Тя е успяла да разговаря със съдебния лекар, извършил аутопсията, но той е отказал да ѝ покаже дори личната карта на сина ѝ. По думите на Асенова, лекарят е съобщил, че има изрична забрана от наблюдаващия прокурор тялото да ѝ бъде показвано. Тя допълни, че до момента „никой от близките не е разпознал детето си”.

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Адвокатката на семейството не е успяла да се свърже с наблюдаващия прокурор в продължение на повече от две седмици. Едва след оказване на натиск от страна на Асенова на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи. Тя подчерта, че като пострадало лице има законово право да види сина си и да получава информация за хода на досъдебното производство, но „всичко ни се отказва”.

Според Ралица Асенова в момента се лансира „една-единствена версия”, която се разпространява медийно и в парламента. Тя заяви, че има свидетели и данни, които не отговарят на тази хипотеза.

Заради липсата на отговори и невъзможността да приберат телата на близките си, Асенова призова гражданите на мирен протест на 13 март (петък) от 17:30 часа пред Съдебната палата. „Надявам се да имаме силите да тръгнем да търсим справедливост от хората, които се опитаха да почернят и съсипят животите ни”, завърши тя.

Източник: NOVA    
Трагедия Петрохан Околчица Близки на жертви Разпознаване на тела Информационно затъмнение Разследване Наблюдаващ прокурор Отказ за достъп Досъдебно производство Протест Търсене на справедливост
Последвайте ни

По темата

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването

Призраци в ледовете: Български антарктици откриха останки от самолетна катастрофа, белязала историята на Аржентина

Призраци в ледовете: Български антарктици откриха останки от самолетна катастрофа, белязала историята на Аржентина

Нови изисквания вдигат цените на шофьорските курсове

Нови изисквания вдигат цените на шофьорските курсове

pariteni.bg
Как кучетата откриват трюфели

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 16 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 13 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 11 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмм: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

Тръмм: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

Свят Преди 3 минути

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

България Преди 9 минути

Гюров каза, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Технологии Преди 1 час

OpenAI казва, че обновеният алгоритъм GPT-5.4 е много по-прецизен и способен да работи с повече информация, по-специфични детайли и да създава по-сложни презентации и съдържание. Означава ли това, че ще сменя служители? Засега далеч не

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Свят Преди 1 час

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол заради войната с Иран

Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii в емоционалната колаборация "Ти каза"

Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii в емоционалната колаборация "Ти каза"

Любопитно Преди 1 час

Комбинацията между Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii се усеща естествена и силна, комбинация от дълбок текст, емоционална музика и автентично присъствие. А резултатът е песен, която оставя усещането, че това е само началото на още срещи между артистите

Публикуваха документи по делото "Епстийн" с твърдения срещу Тръмп

Публикуваха документи по делото "Епстийн" с твърдения срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Демократите разследват начина, по който администрацията на Тръмп е боравела с досиетата „Епстийн“, предаде АФП.

,

Португалският китарист То Трипш дойде в София

Любопитно Преди 1 час

Легендарният португалски китарист от Dead Combo представя новия си албум Popular Jaguar в София. То Трипш носи четири десетилетия музикална история и филмов лиризъм в бар Singles за една незабравима вечер с меланхолични акорди и транседентен звук

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Кирил Гуцов - артистът, който вярва, че красотата е мисия и магия разказва за най-горещото си преживяване досега - участието си в “Hell’s Kitchen”

Киев обвини Будапеща в държавен тероризъм и рекет

Киев обвини Будапеща в държавен тероризъм и рекет

Свят Преди 1 час

Украйна твърди, че Унгария е задържала украински банкови служители

<p>Шефът на Пентагона разкри военните цели на САЩ в Иран</p>

Шефът на Пентагона: САЩ няма да разширяват военните си цели в Иран

Свят Преди 1 час

Хегсет предупреди, че САЩ не изпитват недостиг на боеприпаси за война с Иран

Златна монета от VI в., открита на крепостта „Туида” край Сливен

Кушии, стрели и воини: Тодоровден върна славата на „Туида“

Любопитно Преди 1 час

С идването на българите в началото на VIII в., „Туида“ заживява нов живот в пределите на Първата българска държава. Макар името на старобългарското селище да остава загадка, археологическите находки говорят красноречиво – тук е намерен оловен печат на самия княз Борис-Михаил от 870 г.

Папи Ханс посреща пролетта с новата си песен "Безсърдечен"

Папи Ханс посреща пролетта с новата си песен "Безсърдечен"

Любопитно Преди 2 часа

„Безсърдечен“ е песен за онзи парадоксален момент след края - когато навън грее, хората се смеят, всичко започва наново, а ти се чувстваш така, сякаш нещо от теб липсва. Не драматично. Не театрално. А тихо и необратимо

Вяра, по-силна от меча: Отдаваме почит на воините, загинали за християнската вяра в Аморион

Вяра, по-силна от меча: Отдаваме почит на воините, загинали за християнската вяра в Аморион

Любопитно Преди 2 часа

Победителят заповядал да затворят в тъмница военачалниците, които били 42-ма души

"Мене ме нема в целата схема": Десислава Радева с хумористичен пост във Facebook

"Мене ме нема в целата схема": Десислава Радева с хумористичен пост във Facebook

България Преди 2 часа

Тя публикува в социалните мрежи реакция по повод актуална политическа ситуация

<p>Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение</p>

Доналд Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Свят Преди 3 часа

Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Вярвам, че можем да бъдем много добри родители с партньора ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лятно настроение от яхтата: Селин Дион показа перфектна форма

Edna.bg

Ето какъв е шансът на Левски да стане шампион след загубата в Разград

Gong.bg

Григор продължава да изумява: дори съперниците го аплодират (видео)

Gong.bg

Андрей Гюров: Американските военни самолети са били разположени на летището ден преди встъпването на служебния кабинет

Nova.bg

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването

Nova.bg