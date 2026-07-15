ГДБОП с нова акция в Бургас: Проверяват ВиК и обекти в региона

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Г ДБОП провежда мащабна операция в Бургас и региона. По информация на NOVA в сряда сутрин служители на дирекция „Киберпрестъпност“ и ГДБОП са влезли в Изпитвателната лаборатория на ВиК – Бургас, където се извършват процесуално-следствени действия.

Паралелно с това се провеждат проверки и в други обекти в областта, сред които хотели и търговски обекти.

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

По неофициална информация сред проверяваните адреси има и такива, свързани с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР – Кърджали, а след разпит беше освободен. Впоследствие обаче отново е бил задържан, като униформени са го отвели в жилището му в Поморие.

Към момента няма официално потвърждение, че днешната операция е свързана с вчерашното задържане на Широков.

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

Разследване за злоупотреби във ВиК – Бургас

По непотвърдени данни акцията е част от досъдебно производство за предполагаеми злоупотреби във ВиК – Бургас. Проверява се схема за евентуално неправомерно разходване или отклоняване на финансови средства, като засега не са обявени подробности за размера на възможните щети.

Според информацията, до която се е стигнало в рамките на разследването, са открити данни, свързващи случая с Христо Широков. Самият той категорично отрича да има отношение към дейността на ВиК – Бургас и заявява, че няма връзка с твърдените нарушения.

По-късно стана ясно, че при операцията е задържан и началникът на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас Методи Смилов.

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Предишната акция във ВиК – Бургас

Днешните действия идват само седмици след друга мащабна операция във водното дружество.

На 3 юли антимафиоти и разследващи влязоха в централата на ВиК – Бургас, където в продължение на близо осем часа бяха извършвани обиски и изземване на документи. Тогава бяха задържани над 10 души, сред които изпълнителният директор на дружеството Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева.

На Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост. Според прокуратурата разследването е свързано с предполагаемо фиктивно изпълнение на обществена поръчка и щета за близо 1,5 млн. лева. Става дума за дейности по ремонт и поддръжка на сондажи, които според обвинението не са били реално извършени.

На 13 юли Бургаският апелативен съд промени мярката за неотклонение на Цветан Мирчев и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Енчо Боев остана под домашен арест с електронно наблюдение.

Разследването продължава, като се очаква прокуратурата и ГДБОП да предоставят допълнителна информация за резултатите от днешната операция.