Нови евакуации заради наводненията в Тексас, торнадо удари района на Сан Антонио

Нови наводнения обхванаха южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуации в редица райони. Проливните дъждове и силните бури превърнаха улици и пътища в буйни реки, а придошлите води отнесоха автомобили и блокираха движението, съобщава "Асошиейтед прес".

Разрушителни бури пометоха Тексас, има ранени

Video shared by @vecinos_cafe shows the Guadalupe River water levels from this morning in Kerrville, Texas. pic.twitter.com/WbWFiLYBIV — News 4 San Antonio (@News4SA) July 16, 2026

Допълнително усложнение на обстановката създаде торнадо, регистрирано в северозападната част на Сан Антонио – втория по големина град в Тексас. Стихията е засечена в близост до междущатска магистрала, като към момента няма официална информация за мащаба на нанесените щети.

Според говорител на Отдела за парковете и дивата природа на Тексас, рейнджърите са спасили повече от 40 души, попаднали в капана на придошлите води. Повечето спасителни операции са извършени в района на окръг Ювалди, където нивото на реките и потоците се е повишило за броени часове.

Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани

Emergency flash flooding in Boerne, TX. Cibolo Creek has overflowed, River Road is completely underwater, and multiple vehicles including a police car are stranded. Flash Flood Emergency in effect. #TXwx #flooding #Boerne @NWSSanAntonio pic.twitter.com/cMocqVXOyQ — Chris Weather Chasing (@ChistianChevres) July 15, 2026

Метеоролозите предупреждават, че опасността далеч не е отминала. На места вече са паднали близо 30 сантиметра дъжд, а според прогнозите в някои райони количествата могат да достигнат между 25 и 50 сантиметра, преди бурите да отслабнат. Това значително увеличава риска от внезапни наводнения, свлачища и нови евакуации.

Националната метеорологична служба на САЩ призова жителите да избягват пътуванията и да не преминават през наводнени участъци, тъй като дори сравнително плитка вода може да отнесе автомобил.

Извънредно положение и евакуации в САЩ заради проливни дъждове

Тексас отново е изправен пред тежки наводнения

Настоящата стихия връща болезнените спомени от миналото лято, когато катастрофални наводнения засегнаха части от Тексас и отнеха живота на над 100 души. Тогава проливните валежи предизвикаха внезапно покачване на нивата на реките, унищожиха домове и инфраструктура и наложиха мащабни спасителни операции.

Another view of the catastrophic flooding in Boerne, Texas, where this road has been completely submerged in fast-moving floodwaters. Please remember: Turn Around, Don't Drown!



📷️ TornadoPaigeyy pic.twitter.com/59s3M7J1ex — Max Velocity (@MaxVelocityWX) July 15, 2026

Експерти предупреждават, че южните части на Съединените щати все по-често стават свидетели на екстремни валежи. По-топлата атмосфера задържа повече влага, което създава условия за по-интензивни и продължителни бури. Именно затова внезапните наводнения се превръщат в едно от най-опасните природни бедствия в региона.

Засега властите следят развитието на обстановката и са в готовност да разширят зоните за евакуация, ако валежите продължат с очаквания интензитет.