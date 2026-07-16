Свят

Нови евакуации заради наводненията в Тексас, торнадо удари района на Сан Антонио

Спасени са десетки хора, синоптиците предупреждават за още проливни дъждове, а щатът все още се възстановява от смъртоносните наводнения през миналата година

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 06:58
Нови евакуации заради наводненията в Тексас, торнадо удари района на Сан Антонио
Метеоролозите предупреждават, че опасността далеч не е отминала   
Източник: AP/БТА

Нови наводнения обхванаха южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуации в редица райони. Проливните дъждове и силните бури превърнаха улици и пътища в буйни реки, а придошлите води отнесоха автомобили и блокираха движението, съобщава "Асошиейтед прес".

Разрушителни бури пометоха Тексас, има ранени

Допълнително усложнение на обстановката създаде торнадо, регистрирано в северозападната част на Сан Антонио – втория по големина град в Тексас. Стихията е засечена в близост до междущатска магистрала, като към момента няма официална информация за мащаба на нанесените щети.

Според говорител на Отдела за парковете и дивата природа на Тексас, рейнджърите са спасили повече от 40 души, попаднали в капана на придошлите води. Повечето спасителни операции са извършени в района на окръг Ювалди, където нивото на реките и потоците се е повишило за броени часове.

Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани

Метеоролозите предупреждават, че опасността далеч не е отминала. На места вече са паднали близо 30 сантиметра дъжд, а според прогнозите в някои райони количествата могат да достигнат между 25 и 50 сантиметра, преди бурите да отслабнат. Това значително увеличава риска от внезапни наводнения, свлачища и нови евакуации.

Националната метеорологична служба на САЩ призова жителите да избягват пътуванията и да не преминават през наводнени участъци, тъй като дори сравнително плитка вода може да отнесе автомобил.

Извънредно положение и евакуации в САЩ заради проливни дъждове

  • Тексас отново е изправен пред тежки наводнения

Настоящата стихия връща болезнените спомени от миналото лято, когато катастрофални наводнения засегнаха части от Тексас и отнеха живота на над 100 души. Тогава проливните валежи предизвикаха внезапно покачване на нивата на реките, унищожиха домове и инфраструктура и наложиха мащабни спасителни операции.

Експерти предупреждават, че южните части на Съединените щати все по-често стават свидетели на екстремни валежи. По-топлата атмосфера задържа повече влага, което създава условия за по-интензивни и продължителни бури. Именно затова внезапните наводнения се превръщат в едно от най-опасните природни бедствия в региона.

Засега властите следят развитието на обстановката и са в готовност да разширят зоните за евакуация, ако валежите продължат с очаквания интензитет.

Редактор: Василена Василева
Източник:  БТА, Иво Тасев    
Наводнения в Тексас Тексас САЩ Природно бедствие Евакуация Проливни дъждове Торнадо Бури Сан Антонио Спасителни операции
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
10 години от танковете край Босфора: Кървавата нощ, която пренаписа историята на Турция

10 години от танковете край Босфора: Кървавата нощ, която пренаписа историята на Турция

Финал Испания – Аржентина! „Трите лъва“ си тръгват с разбито сърце

Финал Испания – Аржентина! „Трите лъва“ си тръгват с разбито сърце

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в комисия

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в комисия

16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете

16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
7 съвета за отглеждане на здрава котка

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 4 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нощни убийци: Четири вечерни навика, които тихомълком разрушават сърцето ни

Нощни убийци: Четири вечерни навика, които тихомълком разрушават сърцето ни

Любопитно Преди 1 час

Водещи кардиолози разкриват как ежедневните ни рутини преди лягане тихомълком съсипват кръвоносните съдове. Разберете защо хаотичният график, късната вечеря, топлата спалня и синята светлина от екраните се оказват напълно фатални за човешкото сърце

На снимката е показан Папа Лъв XIV в бели папски одежди. Той стои зад катедра с микрофон, вдигнал високо дясната си ръка в поздрав или благослов.

Кои са лефевристите? Ултраконсервативният разкол, който поставя на изпитание папа Лъв XIV

Свят Преди 1 час

Свещеническото братство „Свети Пий X“ отхвърля част от реформите на Втория ватикански събор и отново предизвика Ватикана.

ЕС ще връща мъжете на Украйна

ЕС ще връща мъжете на Украйна

Свят Преди 8 часа

Новото ограничение ще се прилага само за бъдещи кандидати за временна закрила

Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

Свят Преди 8 часа

Около 12% от анкетираните остават политически неопределени

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски уволни министър-председателя Юлия Свириденко тази седмица

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Свят Преди 9 часа

Тръмп е бил силно разгневен от публикациите за недостатъците в защитата на самолета

Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

България Преди 10 часа

Екип на Спешна помощ го транспортирал в болница

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Свят Преди 10 часа

Разрешаването на редица тежки случаи е факт благодарение на добрата координация между нашата и европейските системи 112

Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите

Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите

България Преди 10 часа

Министър-председателят отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите

България е на дъното в ЕС по дигитални умения на младите

България е на дъното в ЕС по дигитални умения на младите

България Преди 11 часа

Единствено Румъния се доближава до нас

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

България Преди 11 часа

Процедурите са свързани със злоупотребите с дела срещу общественици и журналисти, условията за посрещане на мигранти, пътните проверки, ценните книжа

Започна делото за източването на над 3,3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград

Започна делото за източването на над 3,3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград

България Преди 11 часа

Съдът отхвърли искането към делото да бъде конституиран граждански иск

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

България Преди 11 часа

Този път причината беше липса на кворум

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

България Преди 12 часа

Трета поредна година не се предвижда увеличение на възнагражденията на работещите в държавните и общински болници

Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

България Преди 12 часа

Дачев посочи, че днес не е очаквал конструктивен диалог с протестиращите студенти

СЗО предупреди: ИИ в здравеопазването изпреварва правилата

СЗО предупреди: ИИ в здравеопазването изпреварва правилата

Свят Преди 12 часа

СЗО отчита сериозни пропуски в подготовката на системите

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 16 юли, четвъртък

Edna.bg

NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

Edna.bg

ЦСКА е фаворит, но трябва да се справи с напрежението в реванша срещу Дери Сити

Gong.bg

Кейн със стреличка към Тухел: След като поведохме, просто се вкопчихме в резултата

Gong.bg

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в ресорната комисия

Nova.bg

Светилища и знахари: Защо епидемията от ебола в Африка се усложнява

Nova.bg