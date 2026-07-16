Поредна кървава нощ в Украйна: Руски удари убиха най-малко 13 души, експлозии разтърсиха Киев

Тръмп с остра заплаха към Иран: Ще извадим от строя мостовете и електроцентралите

Н ай-малко 13 души загинаха, а десетки бяха ранени при нова вълна от руски въздушни удари срещу Украйна. През нощта мощни експлозии разтърсиха Киев, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за изстреляни балистични ракети към столицата.

Русия нанесе удари по Украйна, жертви в Сумска област и Кривой Рог - Киев отбелязва ден на траур

Малко след полунощ небето над Киев беше озарено от ярки светкавици, последвани от серия силни взривове. Според украинските военни атаката е била извършена с балистични ракети, насочени към района на столицата. Властите призоваха жителите незабавно да потърсят убежище, докато системите за противовъздушна отбрана се опитваха да прехванат част от изстреляните ракети.

Най-тежките удари

Освен Киев, сериозно засегнати са били областите Суми, Одеса, Запорожие, Донецк и Миколаев.

В североизточната Сумска област шест управляеми авиобомби са поразили цивилни обекти. По данни на областния управител Олег Григоров трима души са загинали, а 17 са ранени.

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има пострадали

В Одеска област руските сили атакуват за пети пореден ден пристанищна и гражданска инфраструктура с дронове и ракети. При последните удари са загинали трима души, а най-малко осем са пострадали.

Трима души са загинали и 15 са ранени в Запорожка област след удари по населени места, съобщават спасителните служби. Жертви има и в Миколаевска област, както и в източната част на страната – в Донецка област и района на Кривой рог.

Над 120 дрона за едно денонощие

По информация на украинските военновъздушни сили през последното денонощие Русия е атакувала страната със 122 бойни дрона и две ракети. От тях 101 безпилотни летателни апарата са били унищожени или неутрализирани от украинската противовъздушна отбрана.

"Апокалиптични сцени" в Украйна: Масирана руска атака взе жертви

От своя страна руското министерство на отбраната заяви, че ударите са били насочени срещу военна инфраструктура, включително пристанищата в Одеса, Черноморск и района на Днепро-Бугския лиман. Според Москва тези обекти се използват за снабдяване на украинските въоръжени сили. Руските военни твърдят още, че са поразили складове за гориво, производствени мощности за дронове и логистични бази. Украинската страна не е потвърдила тези твърдения.

Атаките идват след визитата на Урсула фон дер Лайен

Новата ескалация идва само часове след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Киев. По време на визитата тя потвърди подкрепата на Европейския съюз за Украйна и обяви нови инициативи за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, военното производство и сигурността.

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Войната навлиза в нов етап

През последните месеци Русия значително увеличи използването на ракети и дронове при масирани нощни атаки срещу украински градове. От своя страна Киев засилва ударите по военни и логистични цели в окупираните територии и в дълбочина на Русия.

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Украинските сили все по-често атакуват транспортна инфраструктура и логистични маршрути, включително в района на Азовско море, който е от ключово значение за снабдяването на анексирания Крим и за руския износ. Така войната продължава да се характеризира с интензивни въздушни удари и от двете страни, докато дипломатическо решение на конфликта засега не се очертава.