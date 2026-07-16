Министърът на отбраната на Украйна подаде оставка

„За мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната“, написа Федоров в Telegram

У краинският министър на отбраната Михаил Федоров обяви, че подава оставка като част от започналите правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски.

„За мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната“, написа Федоров в Telegram. В дълга публикация той направи равносметка на работата си, като изтъкна основните постижения на министерството, което оглави през януари тази година.

It has been a great honor to serve the Ukrainian people as the Minister of Defense.



Here is what our team managed to achieve:



1. Disabled Starlink access for Russian forces.



2. Took over a Ministry of Defense with zero budget, took a risk, reallocated funds from payroll from… pic.twitter.com/18B5QQaeqL — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 15, 2026

Малко по-късно министърът публикува и второ съобщение, в което се спря на допуснатите пропуски и предизвикателствата, пред които е било изправено военното ведомство, предаде "Франс прес".

Рокади в украинското правителство

Оставката на Федоров идва само дни след като на 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. До момента президентът Володимир Зеленски не е посочил кой ще оглави новото правителство и кои министри ще запазят постовете си.

Държавният глава обясни промените с необходимостта от адаптиране на управлението към „новите предизвикателства и новите задачи“, пред които е изправена страната.

Защо се правят промените

Правителствените рокади идват в момент, когато Украйна продължава да води война срещу Русия и е изправена пред необходимостта едновременно да поддържа отбранителните си способности, да осигурява западна военна помощ и да ускори реформите, свързани с европейската интеграция.

През последните години Зеленски неколкократно извършва промени в кабинета и ръководството на ключови институции с аргумента, че е необходимо по-ефективно управление по време на войната. Част от рокадите бяха мотивирани и с необходимостта от засилване на борбата с корупцията и подобряване на координацията между държавните институции.

Засега от президентската администрация не са съобщили кога парламентът ще гласува оставките и кога ще бъдат предложени новите министри.