Кои са лефевристите? Ултраконсервативният разкол, който поставя на изпитание папа Лъв XIV

На снимката е показан Папа Лъв XIV в бели папски одежди. Той стои зад катедра с микрофон, вдигнал високо дясната си ръка в поздрав или благослов.

Лефевристите (Свещеническото братство „Свети Пий X“) са ултраконсервативно католическо движение, основано през 1970 г. от архиепископ Марсел Льофевр, което се противопоставя на реформите на Втория ватикански събор и защитава традиционната латинска меса.

Конфликтът с Ватикана отново се изостри след ръкополагане на епископи без разрешение от папата - действие, което според каноничното право води до автоматично отлъчване и се възприема като предизвикателство към папския авторитет.

Кризата с лефевристите е част от по-широкия сблъсък между традиция и модерност в Католическата църква, като поставя папа Лъв XIV пред едно от първите му сериозни изпитания за запазване на църковното единство.

На снимката е показан Папа Лъв XIV в бели папски одежди. Източник: БТА

Лефевристите, официално известни като Свещеническото братство „Свети Пий X“, са ултраконсервативно католическо движение, което се противопоставя на реформите на Втория ватикански събор (1962-1965 г.).

Те отново попаднаха във фокуса на вниманието, след като извършиха ръкополагане на епископи без разрешението на папата - действие, което според каноничното право води до автоматично отлъчване от църквата и задълбочава конфликта между Рим и традиционалистките среди в Католическата църква.

Движението е основано през 1970 г. от френския архиепископ Марсел Льофевр като реакция срещу модернизацията на Църквата, по-специално срещу промените в литургията и отварянето ѝ към съвременния свят.

Основният символ на лефевристите остава защитата на традиционната латинска меса, но конфликтът им с Ватикана надхвърля въпросите на богослужението.

Те поставят под съмнение както авторитета на папата, така и легитимността на решенията на Втория ватикански събор.

На снимката е показан Папа Лъв XIV в бели папски одежди. Източник: БТА

Първият голям сблъсък с Ватикана

Първата сериозна криза настъпва през 1988 г., когато Марсел Льофевр ръкополага четирима епископи без папски мандат.

Това води до автоматичното им отлъчване от църквата от папа Йоан Павел II.

По-късно папа Бенедикт XVI отменя отлъчването като част от опит за помирение, но групата така и не е напълно интегрирана в Католическата църква.

Днес конфликтът отново се изостря, след като братството повторно ръкополага четирима епископи без разрешение от Ватикана.

Според Светия престол това действие представлява „разделителен акт“ и автоматично води до отлъчване.

Ватиканът по-рано предупреди, че подобна стъпка ще бъде смятана за сериозно нарушение на църковното единство, но церемонията въпреки това се състоя, поставяйки папа Лъв XIV пред първия му голям сблъсък с ултраконсервативните среди в Църквата.

На снимката е показан Папа Лъв XIV в бели папски одежди. Източник: БТА

Не само религиозен, но и политически конфликт

Противоречието не е само религиозно, а има и политически и културни измерения.

Лефевристите често са разглеждани като символ на съпротивата срещу католическия модернизъм и като ориентир за групи, които критикуват отварянето на Църквата към плурализма, миграцията и междурелигиозния диалог.

В този контекст папа Лъв XIV се опитва да запази единството на Църквата във време, когато идеологическото напрежение вътре в католицизма значително се засили.

Ситуацията съвпада и с по-широк международен контекст.

Докато в САЩ се провеждат церемонии по повод 250-годишнината от независимостта на страната, водени от Доналд Тръмп с националистически послания, папата се очаква да отправи напълно различно послание от остров Лампедуза - символ на миграционната криза в Средиземно море.

Това поставя Ватикана в ясно противопоставяне с консервативни американски политически течения, които подкрепят по-изолационистки възгледи.

В Лампедуза папа Лъв XIV се очаква да говори за човешкото достойнство, равенството между народите и моралната отговорност на богатите държави към мигрантите.

Тази позиция се възприема като контрапункт на идеологията „MAGA“ („Да направим Америка отново велика“) и на политическия национализъм, свързвани с Тръмп, като допълнително засилва усещането за дистанция между Ватикана и част от американския католицизъм.

Изнендаващо послание в първата литургия на Лъв XIV

Символ на по-широкия конфликт между традиция и модерност

В рамките на самата Католическа църква кризата с лефевристите се разглежда като симптом на по-дълбоко разделение между традицията и модерността.

Макар че движението представлява малцинство, то има голяма символична тежест, защото олицетворява отхвърлянето на реформите на Втория ватикански събор и предизвикателството към папския авторитет.

Папа Лъв XIV, който произлиза от ордена на августинците, се изправя пред едно от първите сериозни изпитания на своя авторитет.

Той наследява Църква, в която напрежението с консервативните среди се е увеличило, а всяко решение, свързано с литургията или църковната доктрина, има не само религиозни, но и политически и културни последици.

В този смисъл лефевристите не са просто религиозен феномен, а част от по-широк културен разлом, който засяга и САЩ, и Европа, където католицизмът често се преплита с политически и идеологически идентичности.

Новият сблъсък с Ватикана показва, че предизвикателството за запазване на единството на Църквата остава един от най-деликатните въпроси в началото на новия понтификат.