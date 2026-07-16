Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в комисия

П арламентарната комисия по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., внесени от Министерския съвет.

Сред основните промени в бюджета на ДОО е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. От 1 август той ще бъде изравнен с минималната работна заплата и ще достигне 620,20 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава до 2300 евро. Предвижда се и актуализация на минималните осигурителни прагове в част от икономическите дейности.

С гласовете на ПБ и ДПС: Депутатите приеха на първо четене Бюджет 2026

За пенсии и добавките към тях през 2026 г. са предвидени над 13,5 млрд. евро – с близо 1,2 млрд. евро повече спрямо предходната година. Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да бъдат увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Така минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро.

Промени са заложени и за държавните служители и работещите в съдебната система. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски, като първоначално съотношението между работодател и служител ще бъде 80:20. От началото на 2027 г. то ще стане 60:40 – както е за останалите работещи.

Общите приходи и трансфери в бюджета на ДОО за следващата година се очаква да достигнат 15,3 млрд. евро. От тях близо 6,8 млрд. евро ще бъдат осигурени чрез трансфер от държавния бюджет за покриване на недостига в системата.

При представянето на проекта министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че бюджетът гарантира изплащането на всички социалноосигурителни плащания, включително пенсии, болнични, майчинство и обезщетения за безработица.

Паралелно депутатите ще обсъдят и бюджета на НЗОК за 2026 г. Той предвижда приходи и разходи в размер на 5,26 млрд. евро. Очаква се здравноосигурителните приходи да достигнат 5,14 млрд. евро, като над 3,1 млрд. евро ще постъпят от здравни вноски, а близо 2 млрд. евро – от държавни трансфери.

Разходите на здравната каса ще се увеличат с над 412 млн. евро, или с 8,5% спрямо 2025 г. Най-голям ресурс отново е предвиден за болничната помощ – над 2,34 млрд. евро. За специализираната извънболнична помощ са заложени 351,2 млн. евро, а за първичната извънболнична помощ – 345,6 млн. евро.

Размерът на здравната вноска остава 8%, като за повечето работещи се запазва съотношението 60:40 между работодател и служител. Изключение ще правят държавните служители, за които ще важи разпределение 80:20.

Проектобюджетите на ДОО и НЗОК са част от финансовата рамка за 2026 г., след като парламентът вече одобри на първо четене държавния бюджет за следващата година.