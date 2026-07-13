България

Апелативният съд в Бургас решава дали шефът на ВиК ще остане в ареста

Цветан Мирчев е обвинен за умишлена безстопанственост по разследване за предполагаемо източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 06:57
Апелативният съд в Бургас решава дали шефът на ВиК ще остане в ареста
Източник: БТА

Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбата срещу мярката за неотклонение на директора на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, който е обвинен по досъдебно производство за умишлена безстопанственост, свързана с обществена поръчка.

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

В началото на седмицата Бургаският районен съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, като прие, че съществува обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и опасност да повлияе на разследването. Сега магистратите от Апелативния съд ще преценят дали Мирчев да остане в ареста или да бъде освободен с по-лека мярка.

Съдът остави в ареста директора на ВиК - Бургас и негов служител

Разследването започна на 3 юли, когато служители на ГДБОП проведоха мащабна акция в централата на ВиК – Бургас. Обиските в сградата продължиха близо осем часа, като бяха иззети документи и други доказателства, свързани с дейността на дружеството.

По време на операцията бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева.

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

Според прокуратурата Мирчев е обвинен за умишлена безстопанственост във връзка с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. По данни на разследващите чрез фиктивни дейности и ремонти на сондажи са били източени около 1,5 млн. лева.

Разследването продължава, като се проверява участието и на други лица, както и начинът, по който са били възлагани и отчитани дейностите по обществената поръчка. Очаква се решението на Апелативния съд да стане ясно след заседанието по делото.

Редактор: Василена Василева
ВиК Бургас Цветан Мирчев безстопанственост обществена поръчка прокуратура ГДБОП задържане под стража апелативен съд разследване корупция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва

Тежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва

„Преди купуваха без да се замислят, сега пресмятат всичко“: Как еврото промени пазаруването на българите в Одрин

„Преди купуваха без да се замислят, сега пресмятат всичко“: Как еврото промени пазаруването на българите в Одрин

Обвинение и гаранция от 5000 евро за хванатата да шофира с алкохол дъщеря на бивш столичен общински съветник

Обвинение и гаранция от 5000 евро за хванатата да шофира с алкохол дъщеря на бивш столичен общински съветник

Apple съди OpenAI за търговски тайни в мега дело

Apple съди OpenAI за търговски тайни в мега дело

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 1 ден
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 1 ден
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 1 ден
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток</p>

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток, цената на петрола скочи

Свят Преди 43 минути

Вашингтон заяви, че операцията цели да ограничи способността на Техеран да атакува търговски кораби, а Иран обвини САЩ, че подкопават дипломатическите усилия

<p>Пътни камери с AI ще следят шофьорите&nbsp;за телефони зад волана</p>

Пътни камери с AI ще следят шофьорите в Кипър за телефони зад волана

Свят Преди 58 минути

Новата система ще разпознава водачи, които използват мобилни устройства зад волана, като целта е да се намалят тежките катастрофи

Бягство от тълпите: 7 скрити и необятни плажа във Франция, където няма да се блъскате с туристи

Бягство от тълпите: 7 скрити и необятни плажа във Франция, където няма да се блъскате с туристи

Любопитно Преди 1 час

Открийте най-красивите, диви и дълги пясъчни ивици във Франция. От скрития тропически рай на Корсика до най-високата дюна в Европа – вижте къде да прекарате лятото далеч от тълпите, скъпите шезлонги и писъците на плажа

Опасно време в началото на седмицата: Къде ще има проливни дъждове и градушки

Опасно време в началото на седмицата: Къде ще има проливни дъждове и градушки

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София – около 26 градуса

,

Полша очаква Украйна да се „изправи срещу миналото си“ относно зверствата във Волиня

Свят Преди 9 часа

Трагичните събития се случват през 40-те години на миналия век във Волиня и Източна Галиция, тогава част от окупирана Полша

Триумф на „Уимбълдън“: Световният №1 Яник Синер отново е шампион

Триумф на „Уимбълдън“: Световният №1 Яник Синер отново е шампион

Любопитно Преди 10 часа

Яник Синер защити титлата си на „Уимбълдън“ след четирисетова победа над Александър Зверев. За световния номер 1 това е пети трофей от Големия шлем и втора поредна купа в Лондон, завоювана след близо четири часа гладиаторска битка

Израел отива на избори на 27 октомври: Кои са основните съперници на Нетаняху

Израел отива на избори на 27 октомври: Кои са основните съперници на Нетаняху

Свят Преди 10 часа

Израел ще проведе парламентарни избори на 27 октомври. Дългогодишният премиер Бенямин Нетаняху ще се стреми да запази поста си в оспорвана битка срещу силни опоненти, сред които Гади Айзенкот, Нафтали Бенет и Яир Лапид

Извънредна ситуация край Париж: Евакуираха 300 души заради кола с оръжие близо до синагога

Извънредна ситуация край Париж: Евакуираха 300 души заради кола с оръжие близо до синагога

Свят Преди 11 часа

Около 300 души бяха спешно евакуирани в парижкото предградие Сарсел заради подозрителен автомобил близо до синагога. Вътрешният министър Лоран Нуниез съобщи, че в превозното средство е открито военно оръжие и се води разследване

.

След 50 години: Ремонтират Аспаруховия мост във Варна

България Преди 12 часа

До момента на съоръжението са правени само частични реконструкции.

.

Златен триумф: Стилияна Николова спечели две отличия на Световната купа по художествена гимнастика в Милано

България Преди 12 часа

Българската гимнастичка завоюва двете отличия на лента и бухалки

.

Фронт срещу Пекин: САЩ и още 12 страни отхвърлиха претенциите на Китай в Южнокитайско море

Свят Преди 12 часа

САЩ, Филипините и още 11 страни излязоха с обща декларация срещу териториалните претенции на Пекин в Южнокитайско море. Поводът е 10 години от решението на съда в Хага, което Китай продължава категорично да отхвърля.

,

Катерина Евро с лична изповед: Пет счупени прешлена, тежка депресия и една щастлива новина

България Преди 13 часа

Актрисата Катерина Евро разкри, че е претърпяла три операции след счупване на пет прешлена заради тежка остеопороза. Въпреки битката с болката и депресията, тя сподели и щастлива новина – очаква второ внуче през ноември.

,

След атаката в Ормузкия проток: Кипър разследва нападението срещу контейнеровоза „Галакси“

Свят Преди 13 часа

Министерството на корабоплаването на Кипър започна разследване на иранската атака срещу контейнеровоза „Галакси“ в Ормузкия проток. Екипажът е евакуиран в съседна държава, но един от индийските моряци остава в неизвестност.

,

Митовете падат: Защо скъпите кремове и сънят не помагат срещу торбичките под очите

Любопитно Преди 14 часа

Пластичен хирург разкрива истината за козметичните дефекти около очите. Разберете разликата между оток, тъмни кръгове и мастна херния и защо пачовете с кофеин понякога се оказват напълно безсилни

.

Кървава неделя в Газа: Петима загинаха при нови израелски въздушни удари

Свят Преди 14 часа

Най-малко пет души, сред които 9-годишно момиче, загинаха при нови израелски атаки в ивицата Газа. Ударите бяха нанесени в момент, когато лидерите на „Хамас“ са в Кайро за преговори по втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп

,

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

България Преди 14 часа

Илиев е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама от пътуващите в ударените автомобили

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Юли продължава с динамично време

sinoptik.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 юли, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 юли, понеделник

Edna.bg

Официално: България има нова първа ракета в тениса

Gong.bg

Шеф затвори съблекалнята на Левски

Gong.bg

Най-смъртоносните пожари в Европа през последното десетилетие

Nova.bg

Юли продължава с динамично време

Nova.bg