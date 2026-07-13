Апелативният съд в Бургас решава дали шефът на ВиК ще остане в ареста

Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбата срещу мярката за неотклонение на директора на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, който е обвинен по досъдебно производство за умишлена безстопанственост, свързана с обществена поръчка.

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В началото на седмицата Бургаският районен съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, като прие, че съществува обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и опасност да повлияе на разследването. Сега магистратите от Апелативния съд ще преценят дали Мирчев да остане в ареста или да бъде освободен с по-лека мярка.

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Разследването започна на 3 юли, когато служители на ГДБОП проведоха мащабна акция в централата на ВиК – Бургас. Обиските в сградата продължиха близо осем часа, като бяха иззети документи и други доказателства, свързани с дейността на дружеството.

По време на операцията бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева.

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Според прокуратурата Мирчев е обвинен за умишлена безстопанственост във връзка с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. По данни на разследващите чрез фиктивни дейности и ремонти на сондажи са били източени около 1,5 млн. лева.

Разследването продължава, като се проверява участието и на други лица, както и начинът, по който са били възлагани и отчитани дейностите по обществената поръчка. Очаква се решението на Апелативния съд да стане ясно след заседанието по делото.