След случая с Александър Кадиев: Каква е глобата за шофиране с телефон в ръка?

С лучаят, при който Александър Кадиев използва телефона си, докато е зад волана, предизвика бурни обществени реакции. Актьорът и телевизионен водещ публикува видео, на което снима, докато управлява автомобил по време на силна буря, като в колата се вози и дъщеря му. След разпространението на кадрите полицията се самосезира, а Кадиев бе санкциониран за използване на мобилен телефон по време на управление на автомобил.

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Казусът предизвика много въпросителни в социалните мрежи както каква е глобата за използване на мобилен телефон зад волана, така и по какъв начин полицията може да установи и санкционира подобно нарушение, пише DarikNews.bg.

Каква е глобата за използване на мобилен телефон зад волана?

Законът за движението по пътищата забранява използването на мобилен телефон по време на управление на моторно превозно средство, освен чрез устройство, което позволява използването му без участието на ръцете на водача (hands-free).

Според чл. 183, ал. 4, т. 6 от Закона за движението по пътищата, нарушението се наказва с: глоба от 51 евро и отнемане на 8 контролни точки.

Има няколко начина, по които използването на мобилен телефон по време на шофиране може да доведе до санкция.

Най-често това става при проверка от служители на "Пътна полиция", които лично установяват, че водачът държи телефон в ръка, докато управлява автомобила. В такъв случай се съставя акт за административно нарушение, а впоследствие се налага предвидената в закона глоба и се отнемат 8 контролни точки.

Проверка може да започне и след подаден сигнал от гражданин, например, ако е видял видео или снимка в социалните мрежи и е сезирал полицията. Ако към сигнала са приложени снимки, видеозапис или други доказателства, полицията може да извърши проверка, за да установи дали действително е извършено нарушение и кой е управлявал автомобила.

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Това не е първият случай, в който популярни личности попадат под прицела на органите на реда заради клипове, публикувани в социалните мрежи.

През март 2025 г. профилът на Емрах Стораро стана причина за полицейска проверка, след като той самият публикува видео с опасно шофиране по Околовръстния път на София. На кадрите се виждаше надпревара между няколко автомобила, като един от тях развива скорост от 257 км/ч. От екипа на изпълнителя тогава заявиха, че той не е бил зад волана, а автомобилът бил управляван от потенциален купувач по време на тест драйв, тъй като колата се продавала. Въпреки това СДВР започна проверка.

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Няколко месеца по-късно - през септември 2025 г., името на Емрах Стораро отново попадна в новините. Той и Константин публикуваха видео, на което демонстрират състезателно шофиране по улиците на София. След разпространението на кадрите двамата бяха извикани в СДВР, останаха без шофьорските си книжки и получиха глоби от по 3000 лева. Емрах защити действията им с твърдението, че автомобилите не са превишили ограничението на скоростта, но това не промени последствията.

През 2024 г. инфлуенсърката Катрин Йорданова, позната като „мис силикон“, привлече общественото внимание с поредица от нарушения на пътя, документирани от самата нея в социалните мрежи. Сред тях бяха шофиране със скорост с близо 260 км/ч по магистрала „Тракия“; шофиране под въздействие на наркотици; шофиране, докато борави с мобилен телефон и вози куче в скута си.

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Заради провиненията си тя беше задържана и впоследствие освободена срещу парична гаранция от 5000 лв. След повдигане на обвинения и временно конфискуване на колата ѝ, Йорданова получи условна присъда, автомобилът ѝ беше конфискуван в полза на държавата и остана без книжка за 16 месеца.

Сред популярните личности, снимали се докато шофират, са тиктокърът, Стоян Колев (Тяната), певиците Сузанита и Диона и др. Все по-често именно видеа в интернет се превръщат в доказателство за извършени нарушения.

Въпреки това инфлуенсъри, популярни личности и създатели на съдържание продължават ежедневно да публикуват видеа, заснети по време на шофиране. Независимо дали говорят в камерата, снимат сторита за Instagram, записват клипове за TikTok или държат телефона в ръка, подобно поведение остава не само нарушение на закона, но и опасен пример за хилядите им последователи.