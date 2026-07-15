Освободиха след разпит областния управител на ДПС в Бургас Христо Широков

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О бластният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен от полицията в Кърджали, съобщи БНР.

Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас

Той е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, като срокът на мярката е изтекъл.

Широков е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние.

Той е общински съветник от ДПС в Поморие, а в края на 2024 г. е избран за областен председател на партията.

В миналото е бил охранител на несебърския наркобос Димитър Желязков, известен като Митьо Очите. През това време е бил известен с прякора Широката.

Той е бил задържан и преди. На 2 февруари 2004 г. Желязков, заедно с двамата му гардове - Христо Широков - Широката и Гочьо Карагочев - са задържани при специализирана полицейска акция при ГКПП "Враната", информира NOVA.

Тогава в автомобила с пренабити номера са намерени 3 газови пистолета, които според обвинението тогава са били пригодени, за да стрелят с сачми.

Тримата са били освободени срещу подписка. Широков и Карагочев получават условни присъди.