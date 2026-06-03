След скандала във Варна: Достатъчен ли е ПУП, за да си купите имот?

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К акви документи трябва да има един инвеститор, за да продава имоти? Темата излезе на дневен ред след скандала със застрояването на местността „Баба Алино”.

Инвеститорът там – корпорация „КУБ”, наруши мълчанието от последните дни и пусна в профилите си в социалните мрежи документ, който по думите им доказва, че имат разрешение за изработване на Подробен устройствен план. Документът е от Община Варна с дата 17 януари 2025 г.

По информация на NOVA се очаква до дни упълномощени адвокати от две кантори, в София и във Варна, да излязат с официално становище пред медиите и гражданите. В момента те се запознават с казуса в детайли. Един от проблемите, които се появяват пред тях, е фактът, че при претърсванията на офисите на „КУБ“ са иззети всички документи, компютри и телефони.

Друга информация на NOVA е, че служителите на корпорацията не са на работа до понеделник, а офисите остават затворени.

Достатъчен ли е документът на изработване на Подробен устройствен план, за да могат потенциалните купувачи да бъдат сигурни в инвеститора?

„Всеки юрист или адвокат ще ви каже, че това не е достатъчно условие. То е необходимо, но не е достатъчно. Изискват се допълнителни усилия от инвеститорите, за да стартират процедура по продажба, ако говорим за напълно законна практика”, коментира експертът и консултант по недвижими имоти Добромир Ганев.

Казва, че през годините е виждал и случаи, при които дори без изработен ПУП, без проект и без разрешение за строеж са се предлагали жилища, но това са били по-скоро единични случаи.

Ганев каза и какви са част от документите, които инвеститорът трябва да предостави, за да могат хората да бъдат сигурни в това, което купуват.

„Документите са много на брой и различни по вид. Разрешение за строеж, строителна линия, одобрен ПУП, не само разрешение за изработването му. Необходимо е да има договори с инженерните дружества, присъединителни договори. Това е само част от документацията, с която трябва да разполагаме. Ако навлизаме в много ранен етап на подобна сделка, задължително трябва да има договор за строителни дейности с инвеститора”, каза Ганев.

„Правото на собственост върху земята също е изключително важно. Важно е и финансирането, ако има такова – как се осигурява от банкови институции по отношение на интересите на инвеститора”, обясни експертът.

Според него много малка част от купувачите имат необходимите знания, за да направят покупката сами. Той посъветва хората да ползват услугите на експерти, юристи, адвокати и брокерски компании.