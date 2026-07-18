Голям пожар избухна край Слънчев бряг

Г олям пожар избухна този следобед в района на курортния комплекс Слънчев бряг, съобщава БНТ. Пламъците са лумнали в близост до голям верига магазин, разположен до кръговото кръстовище в посока Обзор.

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора

Според официалната информация от пожарната служба в Бургас стихията е обхванала бързо площ от около 100 декара, като горят предимно сухи треви и ниски храсти. На мястото на инцидента са изпратени 5 пожарни автомобила, които са се включили в битката с огъня.

Силният вятър тласка пламъците към близко село

Работата на огнеборците на терен е сериозно затруднена от силни ветрове, които разпалват локалните огнища и сменят посоката на дима. Към момента фронтът на пожара се движи в посока към близкото село Кошарица.

Въпреки усложнената обстановка и бързото разрастване на пламъците, дежурните екипи уверяват, че към този час няма пряка опасност за жителите и туристите в околните населени места. Ситуацията остава под контрол, а действията по пълното локализиране на пожара продължават.