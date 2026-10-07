България

След разкритията за фиктивни хоспитализации в Пловдив: Проверки във всички болници в страната

МВР подготвя нови операции за злоупотреби със средства за здравеопазване и от НОИ

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 13:32
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П роверки започват в лечебни заведения във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо неправомерно усвояване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Паралелно с това МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби със средства за здравеопазване, както и с пари от Националния осигурителен институт (НОИ).

Разкриха защо е арестувана шефката на Клиниката по ревматология в „Св. Георги“

Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет.

Причината за разширяването на контрола е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Проверките ще обхванат медицинската документация, лекарствените продукти, клиничните изпитвания, хоспитализациите, както и начина, по който се стига до решения на ТЕЛК и издаване на болнични листове.

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  • 15 пациенти не са били в болницата

По думите на Ивкова първоначалните резултати от проверките в две клиники на УМБАЛ „Св. Георги“ са свързани с нарушения при клинични пътеки, лекарствени продукти и клинични изпитвания. Проверяват се още обстоятелствата около издаването на болнични листове и решенията на лекарски комисии.

Вътрешният министър Иван Демерджиев даде конкретен пример от проверката в пловдивската болница. По думите му при влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи са се водели хоспитализирани, физически не са се намирали в лечебното заведение.

„Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден“, заяви Демерджиев. Данните за липсващите пациенти са били установени при акцията на 5 октомври.

Според вътрешния министър подобни практики са прилагани в продължение на години, а финансовите щети от злоупотреби от този тип са значителни.

Той подчерта, че проблемът не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риск и за пациентите.

Като особено тревожни Демерджиев определи данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нарушенията, свързани с лекарствени продукти.

„Злоупотребите в тази сфера, освен до отклоняване на обществен ресурс, водят и до поставяне под директна заплаха на живота и здравето на българските граждани“, каза той.

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

  • Как е действала предполагаемата схема

Разследването е за предполагаемо неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

При акцията първоначално бяха задържани 10 души, а шестима впоследствие бяха привлечени към наказателна отговорност. Трима от тях са задържани за срок до 72 часа.

Според прокуратурата разследването е започнало след сигнал за необичайно голям брой хоспитализации в Клиниката по ревматология.

За период от три години НЗОК е изплатила около 12 млн. евро за дейността на клиниката, в която са отчетени приблизително 24 000 клинични пътеки при 49 легла. Прокуратурата изрично уточни, че не цялата сума се смята за неправомерно получена. По събраните до момента данни предполагаемите щети за Здравната каса надхвърлят 3 млн. евро.

Разследващите твърдят, че част от хората, водени като хоспитализирани, изобщо не са били приемани в клиниката, а други са идвали единствено за изследвания.

Проверяват се и данни за случаи, при които кръв е била вземана от здрав човек, за да бъдат заменени лабораторните показатели на пациент с цел той да бъде изписан по-рано и да се освободи място за следваща хоспитализация.

Проверява се и предполагаема връзка между фиктивните хоспитализации, издаването на болнични листове и последващи решения на ТЕЛК.

Акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив: Какво се знае до момента

  • Акцията в УМБАЛ „Св. Георги“

Разследването е започнало на 5 октомври, когато служители на полицията са влезли в клиниките по ревматология и нефрология на УМБАЛ „Св. Георги“.

Разпитвани са лекари и пациенти, а е иззета медицинска документация. От ръководството на болницата заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи.

По случая са извършени претърсвания и са събрани доказателства, като разследването продължава. Шестима души са привлечени към наказателна отговорност за предполагаемо участие в схема за неправомерно получаване на средства от НЗОК.

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

  • Проверки във всички 28 области

След разкритията здравният министър е разпоредила проверки в лечебни заведения във всички 28 области.

В тях ще участват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, регионалните здравни инспекции, Изпълнителната агенция по лекарствата и НЗОК, съобразно правомощията им.

До вторник Ивкова очаква да бъде изготвен план, график и методология за извършването на проверките. Ще бъдат използвани и данните от Националната здравноинформационна система.

Министерството ще работи съвместно с „Информационно обслужване“, за да могат данните от различни източници да бъдат съпоставяни и да се извършват кръстосани проверки.

Целта, по думите на здравния министър, е едновременно да се гарантират качеството и безопасността на медицинската помощ и да се установи дали публичните средства се използват по предназначение.

  • Проверяват и скъпоструващи лекарства

Демерджиев съобщи, че случаят в Пловдив е част от по-широка линия на работа на МВР.

Преди около две седмици при друга съвместна операция с ДАНС са били установени данни за изписване и отклоняване на скъпоструващи лекарства.

По думите му това води не само до финансови щети за държавата. Проверява се и механизъм, при който медикаменти, предназначени за нуждаещи се пациенти, са били отклонявани и впоследствие разпространявани по друг начин.

Вътрешният министър призова прокуратурата за по-активна работа по случая и заяви, че МВР е готово да продължи действията съвместно със здравното министерство, ДАНС и НЗОК.

  • Подготвят акции и за решения на ТЕЛК

Следващото направление са предполагаеми злоупотреби със средства на Националния осигурителен институт.

Демерджиев обяви, че се подготвят операции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК.

Според него има случаи, при които такива решения се получават от хора, които нямат съответните заболявания или степен на увреждане. По думите му това ощетява бюджета и едновременно лишава от ресурс хората, които действително имат право на подкрепа.

Вътрешният министър уточни, че сред замесените има лекари, други медицински лица, както и хора извън тази група.

Заради продължаващото разследване той отказа да разкрие повече подробности. По думите му обаче механизмите, които разследващите са очертали като начини за отклоняване на средства, се потвърждават от събраните до момента доказателства.

При установяване на подобни практики МВР уведомява НЗОК и Министерството на здравеопазването. След това институциите координират действията си, за да бъдат проверени и други потенциално сходни случаи в страната.

Демерджиев съобщи още, че проверката в конкретната болница ще обхване период от пет години назад. Същият подход ще бъде прилаган и при други случаи, при които бъдат открити данни за отклоняване на значителни публични средства.

  • По-високи възнаграждения за младите лекари

Министерството на здравеопазването работи съвместно с Министерството на финансите за увеличение на възнагражденията на младите лекари от 2027 г., съобщи здравният министър Катя Ивкова.

По думите ѝ работата по темата продължава, но на този етап не могат да бъдат обявени повече подробности за размера на увеличението или начина, по който ще бъде реализирано.

  • Какво каза Ивкова за БЦЖ ваксините

Здравният министър коментира и появилата се информация за БЦЖ ваксини и съмнения за нежелани реакции в Хърватия и Северна Македония.

Ивкова подчерта, че към момента Министерството на здравеопазването, „Бул Био“ и Изпълнителната агенция по лекарствата не са получили официална информация от властите на двете държави.

По думите ѝ наличната информация идва от медийни публикации и от интернет страниците на съответните органи в Хърватия.

Редактор: Василена Василева
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