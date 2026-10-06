България

Акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив продължава, какво се знае до момента

Полицията разследва предполагаемо източване на средства от НЗОК. Иззети са документи, а работата на две клиники е била временно преустановена

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 6 октомври 2026, 07:21
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П родължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“.

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

По информация на NOVA са задържани общо 10 души. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив. Всички са в ареста за 24 часа. 

Освен Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология в Университетската болница „Св. Георги“, са били претърсени и два медицински центъра - в Пловдив и в Карлово.

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив

Дейността на двете отделения в "Свети Георги" беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на NOVA, близки до разследването, от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. 

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

От ръководството на Университетската болница „Св. Георги“ съобщиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите органи. В тяхна позиция се посочва: „Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализацията на пациентите и създава допълнително безпокойство за тях и техните близки“.

Към момента продължават действията на разследващите, които проверяват сигнала и събират доказателства по случая. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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