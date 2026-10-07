Решават за ареста на тримата лекари, задържани за източване на средства от НЗОК в Пловдив

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С ъдът в Пловдив ще реши дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акция на МВР и прокуратурата в града.

Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи

Разследването е за схема с неправомерни хоспитализации в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“. Според разследващите чрез нея от Националната здравноосигурителна каса са били източени над 3 млн. евро.

Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите, за които са били отчетени хоспитализации, изобщо не са били приемани в Клиниката по ревматология. Други пациенти са посещавали лечебното заведение единствено за извършване на изследвания.

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Според разследващите средствата, получени от НЗОК, са били разпределяни между участниците в схемата под формата на допълнителни възнаграждения. Посочените суми са били между 6 и 7 хил. евро.

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Предстои съдът да прецени дали има достатъчно данни, които да обосноват предположението, че тримата лекари са съпричастни към разследваните нарушения, както и дали съществува опасност да се укрият или да извършат престъпление.