Детският психолог Иван Игов определя случаите на насилие и агресия сред непълнолетните като симптоми на дългогодишен обществен проблем.

Според него липсата на родителска подкрепа и възпитание, както и недостатъчното обучение по емпатия в семейството и училището, са сред факторите за проявите на агресия.

Игов обръща внимание и на функционалната неграмотност и ограничения социален опит на децата, които според него ги правят по-уязвими към опасни влияния.

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Четирима непълнолетни сред членовете на организация, проповядваща расова омраза и насилие в Пловдив. Сексуално посегателство над момиче в София, заснето и разпространено в социалните мрежи. Проблемът се проява под различно лице, но напоследък основни герои на тези травмиращи събития са непълнолетни. Проблем на отделни социални групи ли е това, или симптом за разпад на ценностите в цялото общество? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” по NOVA детският психолог Иван Игов.

„Това не са инциденти, това са симптоми. Гледаме ги от много време и не реагираме на тях. Не реагира обществото, не реагират и политиците”, коментира Игов.

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Според психолога от една страна родителите не разбират децата си, от друга – не ги възпитават.

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„Когато си на 15 години не си даваш сметка за емоционалното ти състояние, нито за това кога си застрашен. Затова може да попаднеш в различни ситуации, които да те застрашат. Ако няма възрастен наоколо, който да ти направи забележка, от който да се уплашиш, могат да се случат бели”, казва Игов.

„Емпатията се учи в семейството и в училището. Имаме емоционално и функционално ощетени деца. Последните изследвания на PISA показват, че 60% от децата са функционално неграмотни. Много неща се струпват. Те просто не знаят какво правят, къде се намират, как функционират, и понеже нямат и достатъчно социален опит, за тях лесните обяснения, простите обяснения на сложни житейски неща започват да стават важни”, казва психологът.