След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев

28 януари 2026, 12:09
Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите
Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова
Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд
Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд
Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането
Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил
Гейзери пред блока: Жители на

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл
Избират временен кмет на Кубрат

Избират временен кмет на Кубрат

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов пристигна в президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.

Петър Чобанов бе посрещнат от президента Илияна Йотова
Източник: БГНЕС

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев.

Днес предстоят още разговори с подуправителите на БНБ Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. 

Източник: БТА, Йоана Христова    
БНБ Петър Чобанов Илияна Йотова Служебно правителство Президентска институция Конституционна процедура Димитър Радев Подуправител на БНБ Рая Назарян Народно събрание
Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим"! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Преди 2 дни

Преди 2 дни
Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Свят Преди 32 минути

Той е летял от Мумбай към Барамати

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Свят Преди 43 минути

Персоналът и гостите са били приютени в други хотели

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

България Преди 57 минути

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Свят Преди 1 час

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

<p>ДАНС въвежда задължителни пешеходни походи за служителите си</p>

ДАНС въвежда задължителни месечни пешеходни походи за служителите си

България Преди 1 час

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж
Любопитно Преди 1 час

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 1 час

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 1 час

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Най-честите грешки при правенето на бекъпи на данни</p>

Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни

Технологии Преди 2 часа

Поддържането на редовни и актуални резервни копия на информацията ни е задължителна задача за модерния дигитален човек, но мнозина допускат няколко ключови грешки, които може да обезсмислят всичките им усилия и да ги оставят без бекъпи

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Свят Преди 2 часа

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Той е и сред най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масово депортиране

<p>Лекар и бивш кмет е жертвата на тежкия инцидент край Телиш</p>

Анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг е загиналият при смъртоносна катастрофа на заледен участък край Телиш

България Преди 2 часа

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Свят Преди 2 часа

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Свят Преди 2 часа

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

България Преди 2 часа

Рицарят е принадлежал към Ордена на Калатрава – испански военно-религиозен орден от средновековния период

<p>&bdquo;Преживяла съм война, това няма да ме спре!&ldquo;: Нападнаха конгресменка&nbsp;с воняща течност по време на пламенна реч</p>

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Мъж нападна конгресменката Илхан Омар със спринцовка по време на реч в Минеаполис. Въпреки че бе напръскана с „воняща течност“, тя отказа да прекъсне проявата с думите: „Преживяла съм война, това няма да ме спре!“. Нападателят е задържан на място

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции
dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки
dogsandcats.bg

1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център
sinoptik.bg

1

Какви рискове крие планината през зимата
sinoptik.bg

Орисаха бебето на Антония Петрова – Батинкова
Edna.bg

Неочаквано! Зендая и Робърт Патинсън показаха годежни пръстени
Edna.bg

Традиционно преди старта на полусезона: Изпълкомът се събира утре
Gong.bg

ЦСКА: Усилената работа продължава
Gong.bg

Консултациите при президента: Управителят на БНБ отказа да бъде служебен премиер
Nova.bg

Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа с тир (СНИМКИ)
Nova.bg

