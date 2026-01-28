След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

П одуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов пристигна в президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.
По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев.
Днес предстоят още разговори с подуправителите на БНБ Радослав Миленков и Андрей Гюров.
Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.