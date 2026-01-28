Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Д а се направят промени в Кодекса на труда, с които да се облекчи процедурата по прекратяване на трудовия договор на работник, който не се явява на работа без уважителни причини, както и да се предотврати санкционирането на работодателя в такива случаи, предлагат от „Продължаваме Промяната“, съобщи Pariteni.bg.

Във въпрос депутатът Стела Николова посочва, че в момента Кодексът на труда защитава интересите на работника, но не осигурява ефективни механизми за защита на работодателя при случаи на грубо неизпълнение на трудовите задължения на служителя. Като типичен пример тя посочва ситуация, при която работник едностранно спира да ходи на работа, а процедурата по освобождаването му е продължителна, включваща изпращане на писма с обратна разписка, покани за обяснения и дори връчване чрез нотариус.

В отговор министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов посочва, че трудовото законодателство регламентира специфичен ред за налагане на дисциплинарни наказания, в това число дисциплинарно уволнение.

Дисциплинарната отговорност се реализира в опростено състезателно производство, което осигурява възможност за защита на работника като по-слава страна, посочва Гуцанов. Затова в Кодекса на труда е ясно определена съвкупност от правни процедури, които работодателят следва да изпълни, като определи и наложи по законосъобразен начин дисциплинарно наказание.

Основното изискване е работодателят да събере по надлежен ред доказателства за нарушение на работника, за да докаже безспорно виновно поведение. Ако работодателят го уволни без да поиска обяснение от него, това противоречи с принципа на правовата държава, допълва министърът.

Дисциплинарното производство приключва с издаването на мотивирана писмена заповед от работодателя. От връчването на тази заповед започват да текат давностните срокове, в които работникът може да защити трудовите си права. Трябва да има предвид, че правният ефект на прекратяването на договора настъпва, когато писменото изявление на прекратяващия договора е достигнало до насрещната страна, подчертава Гуцанов.

Основното изискване е заповедта за прекратяване на трудовия договор да се връчи лично на работника. Това може да стане и с изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка. С изпращането до адреса на работника, работодателят и изпълнил това изискване.

При налагане на дисциплинарно уволнение работникът не само губи доходите си, но за него възникват и редица неблагоприятни последици, като например задължение да изплаща обезщетение на работодателя за неспазен срок на предизвести, както и ограничение на периода и размера на получаваното обезщетение за безработица.